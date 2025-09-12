Відпиляли Гілларі: спливли цікаві подробиці про візит Білла Клінтона до України (фото, відео)

Цей візит американського президента Білла Клінтона до незалежної України запам'ятався не лише історичними переговорами та промовою зі словами "Слава Україні"

У 1995 році Київ став центром уваги світової політики під час офіційного візиту президента США Білла Клінтона до незалежної України. Цей візит став символом нового етапу у відносинах між двома державами.

11 травня 1995 року під час перебування в Києві Клінтон зустрівся з тодішнім президентом Леонідом Кучмою, з яким обговорював ключові питання, зокрема закриття Чорнобильської АЕС. Президент США проводив не лише офіційні переговори — він прогулявся Маріїнським парком і виступив перед студентами Київського університету імені Тараса Шевченка. Ця промова закінчилася словами "Слава Україні" українською мовою, що залишило яскравий слід у пам’яті.

Проте не обійшлося і без курйозів. Про один з них нагадав фотограф Павло Пащенко. Цікавим моментом візиту стала історія з подарунком американському президенту.

Народний художник України, скульптор Валентин Зноба створив бронзовий подвійний бюст подружжя Клінтонів – Білла і Гілларі, який мав бути офіційним презентом від України. Однак через правила американського посольства, що не дозволяли приймати подарунки дорожче за 900 доларів, подружжя Клінтонів отримало лише половину скульптури. Так, лише портрет Білла – а частину з Гілларі просто відпиляли.

Подвійний бюст подружжя Клінтонів, фото: Павло Пащенко

Цей випадок чудово продемонстрував складнощі дотримання дипломатичних протоколів, проте залишив веселий спогад до історії візиту. Окрім символічних жестів, цей візит став важливим кроком у співпраці зі США, зокрема у сфері безпеки і підтримки демократичних реформ.

