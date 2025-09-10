Деменція, венозні захворювання й не тільки: зверніть увагу на стан Трампа, бо з ним щось не так

Білий дім і прихильники президента Сполучених Штатів відкидають ці звинувачення, називаючи їх "фейковими новинами"

Останні події за участю президента США Дональда Трампа посилили занепокоєння щодо його здоров'я, оскільки громадськість помічає низку незвичайних поведінкових проявів і видимих фізичних симптомів. Питання про стан політика стають дедалі актуальнішими.

На це звернули увагу журналісти "Irish Star".

Нез'ясовані затримки

9 вересня Трамп не з'явився на запланований брифінг в Овальному кабінеті о 16:30 за східним часом, змусивши пресу та людей чекати майже 3 години без жодних пояснень. Офіційний розклад президента США пізніше оновили, вказавши на незаплановану подію, яка, як з'ясувалося, була вечерею в ресторані Joe's Seafood, Prime Steak & Stone Crab у Вашингтоні.

Зустріч відбулася в супроводі віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Хегсета та державного секретаря Марко Рубіо. Ця несподівана зміна планів, разом із інформацією про виснажений вигляд Трампа 2 вересня, підігріла чутки щодо його фізичного стану. Фотографії з фіналу Відкритого чемпіонату США з тенісу, де президент, здавалося, дрімав, лише посилили плітки, а деякі навіть припускали серйозні проблеми зі здоров'ям або щось гірше.

Історія проблем зі здоров'ям

Колишній журналіст "CNN" Дон Лемон різко розкритикував Білий дім за применшення серйозності стану здоров'я Дональда Трампа, посилаючись на недостатню прозорість адміністрації під час його діагнозу COVID-19 у 2020 році як доказ. У подкасті "The Daily Beast" Лемон пригадав, як стан президента був набагато гіршим, ніж повідомлялося публічно. Тоді його характерний помаранчевий відтінок шкіри змінився на блідо-сірий, а дихання було затрудненим. Попри інтенсивне лікування, включно з коктейлем медикаментів і додатковим киснем у Національному військово-медичному центрі, деталі про його стан приховувалися до моменту одужання.

Журналіст стверджує, що ця історія свідчить про продовження практики приховування правди про нинішній стан здоров'я Трампа, особливо коли видимі ознаки, такі як зміна кольору руки та набряклі щиколотки, пов'язані з хронічною венозною недостатністю, привернули увагу громадськості.

Набряклі щиколотки президента США привернули увагу ЗМІ

Дивний синець помітили на руці Трампа

Синець на руці Трампа намагалися приховати за допомогою макіяжу

Білий дім лише побіжно прокоментував ці проблеми, пояснюючи їх незначними причинами, такими як часте рукостискання або вживання аспірину.

"Я думаю, що він, ймовірно, хворіший, ніж вони показують", — сказав ексжурналіст "CNN" Дон Лемон.

Поєднання недавньої поведінки Трампа призвело до звинувачень у когнітивному занепаді. Деякі американці попереджають про можливий "наступ деменції". Водночас Білий дім і прихильники президента Сполучених Штатів відкидають ці звинувачення, називаючи їх "фейковими новинами", що лише посилює суспільну дискусію щодо прозорості та здоров'я свого лідера.

