Отпилили Хиллари: всплыли интересные подробности о визите Билла Клинтона в Украину (фото, видео)

Этот визит американского президента Билла Клинтона в Украину запомнился не только историческими переговорами и речью со словами "Слава Украине"

В 1995 году Киев стал центром внимания мировой политики во время официального визита президента США Билла Клинтона в Украину. Этот визит стал символом нового этапа в отношениях между двумя государствами.

11 мая 1995 г. во время пребывания в Киеве Клинтон встретился с тогдашним президентом Леонидом Кучмой, с которым обсуждал ключевые вопросы, в частности закрытие Чернобыльской АЭС. Президент США проводил не только официальные переговоры — он прогулялся по Мариинскому парку и выступил перед студентами Киевского университета имени Тараса Шевченко. Эта речь закончилась словами "Слава Украине" на украинском языке, что оставило яркий след в памяти.

Однако не обошлось и без курьезов. Об одном из них напомнил фотограф Павел Пащенко. Интересным моментом визита стала история с подарком американскому президенту.

Народный художник Украины, скульптор Валентин Зноба создал бронзовый двойной бюст супругов Клинтонов – Билла и Хиллари, который должен быть официальным презентом от Украины. Однако из-за правил американского посольства, не позволявших принимать подарки дороже 900 долларов, супруги Клинтонов получили лишь половину скульптуры. Да, только портрет Билла – а часть из Хиллари просто отпилили.

Двойной бюст супругов Клинтонов, фото: Павел Пащенко

Этот случай отлично продемонстрировал сложности соблюдения дипломатических протоколов, однако оставил веселое воспоминание в истории визита. Помимо символических жестов этот визит стал важным шагом в сотрудничестве с США, в частности в сфере безопасности и поддержки демократических реформ.

