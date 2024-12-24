Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні. Що з ним сталося

Політик протягом останніх років мав проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем

У понеділок, 23 грудня, колишній президент США Білл Клінтон потрапив до лікарні. 78-річного політика було госпіталізовано з високою температурою у Вашингтоні (США).

Як пише NBC News з посиланням на заступника глави адміністрації Клінтона Анхеля Уренью, Клінтон перебуває у лікарні MedStar Georgetown University Джорджтаунського університету (округ Колумбія). За його словами, 42-го президента Штатів госпіталізовано "для обстеження та спостереження".

"З президентом усе гаразд. Він залишається в гарному настрої та глибоко вдячний за чудовий догляд, який він отримує", — прокоментував ситуацію речник Клінтона.

За даними ЗМІ, стан здоров'я Клінтона зараз не є загрозливим, ситуація наразі "не термінова", політик "у свідомості і бадьорий". Експрезидент сподівається повернутися додому на Різдво.

Клінтона доправили до лікарні з його будинку у Вашингтоні. Політик протягом останніх років мав проблеми зі здоров'ям, зокрема з серцем. У 2004 році Клінтону зробили чотириразове шунтування серця, а через рік у нього стався частковий колапс легенів.

У 2010 році політик переніс ще одну операцію на серці, в його коронарну артерію вставили два стенти. У 2021 році Клінтон був госпіталізований через інфекцію крові.

Білл Клінтон двічі був обраний президентом США та перебував на цій посаді з січня 1993 року по січень 2001. Восени 2024 року він активно агітував за кандидатку в президенти від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Як повідомляв "Телеграф", на тлі повномасштабної агресії Росії проти України Клінтон заявив, що шкодує, що був одним із тих, хто змусив Україну відмовитися від ядерної зброї у 1996 році. Він розповів, що тоді українці боялися віддавати свою зброю масового ураження, оскільки побоювалися агресивної експансії РФ.