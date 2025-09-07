"Якби я був президентом... Стоп..." Меми про Трампа продовжують смішити українців

З'явилася нова порція жартів

Меми про Дональда Трампа продовжують нестися мережею. Це й не дивно, адже президент США насправді дає чимало приводів для жартів.

Зокрема жартують про те, як європейські лідери після зустрічі Коаліції охочих настроювалися на розмову з Трампом. Глава США настільки лояльний до очільника країни-агресорки Росії, європейські лідери мають демонструвати неабияку стриманість у розмовах з ним.

Приводом для інших мемів стала реакція Трампа на зустріч у Китаї трьох лідерів — китайського Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Трамп тоді заявив, що "ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого, найпохмурішого Китаю". Жартують, що він хотів звично сказати "якби я був президентом цього б не сталося", але вчасно зупинився, згадавши, що саме він допустив таку ситуацію.

Також показали "бінго Трампа". Мем заснований на непослідовності дій американського президента та їхній передбачуваності.

Раніше "Телеграф" публікував меми про зустріч Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 18 серпня. Їх було безліч, ми обрали найдотепніші.