І справді серйозно хворий? Свіже фото Трампа схвилювало мережу

Американці не можуть впізнати свого президента

У понеділок, 1 вересня, у мережі з’явилося свіже фото президента США Дональда Трампа, про стан здоров’я якого ходять тривожні чутки. Після його зникнення на кілька днів американці у мережі припустили, що він помер.

Знімок опублікував Clash Report. Люди в коментарях пишуть, що це не він, а хтось із силіконовою маскою на обличчі.

Варто зазначити, що глава Білого дому, якщо це, звичайно, він, виглядає дуже погано і має надзвичайно бліду шкіру. Ще кілька тижнів тому люди навпаки питали, чому його шкіра оранжевого кольору.

Чому американці хвилюються

Трамп більшу частину тижня не з’являвся на публіці, пише Daily Beast. Однак у суботу вранці він був помічений журналістами, коли прямував на гру в гольф.

Тривала відсутність президента на публіці цього тижня викликала ажіотаж у мережі з приводу його смерті, який досяг піку у п’ятницю. Тоді журналістка Лора Розен опублікувала скріншот розкладу президента на вихідні. Як виявилося, Трамп не має жодного запланованого публічного заходу на суботу, неділю та понеділок.

У п’ятницю ввечері різко зросла кількість пошукових запитів Google за фразами "Трамп помер?" та "Трамп помер", а також "здоров’я Трампа".

Примітно, що весь цей час голова Білого дому продовжував публікувати дописи на Truth Social. У п’ятницю ввечері у своїй соцмережі він відреагував на рішення апеляційного суду про те, що багато його мит є незаконними.

У суботу президент опублікував понад 40 постів Truth Social протягом всього лише 10 годин, присвячених справді приголомшливому набору різних тем: від "російського обману", рівня злочинності у Вашингтоні та стрілянини в Чикаго минулого тижня до самогубств ветеранів і смерті легенди рестлінгу Галка Гогана.

Тим часом пул журналістів Білого дому стверджує, що президент США під час свого другого терміну на посту глави держави 30% часу провів на полях для гольфу, що відповідає 66 дням з 225. І в перший день осені Трамп нібито також не змінив своїх звичок і перебуває в гольф-клубі в штаті Вірджинія.

Примітно, що американський сайт, створений спеціально для того, щоб відслідковувати, скільки часу Дональд Трамп присвячує гольфу, а також скільки на це йде гроші платників податків, припинив відзначати ігри президента.

"До подальшого повідомлення дні гольфу не оновлюватимуться, якщо тільки не буде підтверджено появу Трампа на полі. Адміністрація Трампа активно спотворює інформацію, щоб приховати погіршення здоров’я Трампа, у тому числі публікує його графік, щоб запобігти питанням з боку ЗМІ", – йдеться на сайті.

Відповідно до даних цього ресурсу, президент США грав у гольф не 66, а максимум 56 днів, тобто щонайменше 10 разів він намагався приховати, де перебував.

