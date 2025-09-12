"Незалежності — ТАК". Як у 1990-х виглядала найголовніша газета України (фото)

"Голос України" з перших номерів виконував одразу дві функції: інформативну та офіційну

Газети в Україні завжди були важливим джерелом інформації, а в часи відсутності інтернету ще й головним каналом комунікації між державою та суспільством. Одним із найпомітніших видань став "Голос України" — офіційна газета Верховної Ради, яка виходить безперервно з 1 січня 1991 року.

У 90-х і 2000-х "Голос України" був добре впізнаваний серед читачів: на першій шпальті, по центру, красувався великий синій напис із засічками, а поруч — державний герб. Для багатьох громадян той дизайн асоціювався з офіційністю.

"Голос України" з перших номерів виконував одразу дві функції: інформативну та офіційну. На його сторінках можна було знайти матеріали про роботу Верховної Ради, діяльність депутатських фракцій, комітетів, тимчасових комісій, а також репортажі з парламентських засідань. Водночас газета була місцем офіційного оприлюднення ухвалених законів і постанов, що робило її ключовим джерелом для юристів, чиновників та простих громадян.

У 2000-х роках дизайн газети залишався практично незмінним: строгий стиль, чорно-біла верстка з акцентом на текст і кілька фотографій.

Сьогодні "Голос України" продовжує свою місію. Газета виходить п’ять разів на тиждень — з вівторка по суботу — українською мовою. Крім друкованої версії, діє електронна, що має архів із 1991 року. Вартість друкованої передплати складає 174 гривні на місяць, тоді як електронний доступ коштує 10 гривень за день.

Випуск газети від 24 лютого 2022 року

У виданні, як і раніше, публікуються матеріали про політичні процеси в країні, діяльність парламенту та органів місцевого самоврядування. Окрім того, газета приділяє увагу соціальним питанням, культурному життю та міжнародним подіям.

З 2002 по 2023 рік головним редактором газети був Анатолій Горлов, а нині обов'язки директора виконує Сергій Демський.

