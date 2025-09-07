Мешканцям не дуже зручно говорити, звідки вони: під Харковом є село-запитання

В Україні є село із запитанням у назві

В Україні безліч населених пунктів, назва яких може підняти величезну кількість питань. Наприклад, під Харковом є село, яке може зробити дуже незручною відповідь на запитання "Звідки ти?".

Йтиметься про село Звідки у Зміївському районі. Напевно, про нього чули мало хто, адже населяють його лише близько 20 осіб.

Якщо врахувати, що багато назв українських населених пунктів утворилися від якоїсь яскравої риси їх населення, то можна подумати, що жителі цього села були не дуже раді приїзду чужинців. І є ймовірність, що це недалеко від істини.

Варто наголосити — достовірних джерел, у яких згадується походження назви села, у мережі просто немає. Як і знімків того, що там зараз відбувається.

Звідки

Проте зовсім поряд, приблизно за 15 кілометрів від Звідок є селище міського типу Зідьки. В Енциклопедії сучасної України є згадки про те, що спочатку воно теж звалося Звідки.

Започатковані вони були приблизно одночасно — у 1660 та 1659 році відповідно — переселенцями з правобережної України, які втекли від польських репресій. Згідно з історіями жителів Зідьок, в першу чергу новим біженцям ставили це питання "Звідки ви прибули?" у контексті "від кого втекли?".

Хоча це лише неофіційна версія походження назви, але вона може дозволити трохи краще зрозуміти суворі реалії, в яких доводилося жити українцям у ті часи.

Зараз, крім дивної назви, село Звідки примітне лише наявністю однойменної залізничної платформи.

Платформа Звідки

