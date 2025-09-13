Весь світ слухав її під час пандемії коронавірусу: яка пісня була найпопулярнішою у 2020 році (відео)

Ця пісня у багатьох меломанів асоціюється з коронавірусом та ізоляцією

Пандемія коронавірусу охопила світ у 2020 році, це було аж п’ять років тому, хоч і здається, що зовсім недавно. Тоді люди в усьому світі самоізолювалися, щоб убезпечити себе. А розважалися вдома серед іншого, і музикою. Як виявилося, у 2020 році найпопулярнішою піснею була композиція канадського виконавця The Weeknd — "Blinding Lights".

"Телеграф" розповість, що відомо про трек, який вийшов 5 років тому, але залишається популярним і зараз.

Що відомо про найпопулярнішу пісню 2020 року?

Канадський співак The Weeknd (Ейбел Макконен Тесфайє) випустив трек "Blinding Lights" на YouTube 21 січня 2020 року. У той час у світі вже щосили вирувала пандемія коронавірусу. Пісня швидко завоювала серця слухачів і стала дуже популярною.

Виконавець The Weeknd. Фото: Getty Images

"Blinding Lights" очолила глобальний музичний чарт IFPI Global Digital Single Award, який враховує продажі по всьому світу. За короткий час вона набрала 2,72 мільярда еквівалентних прослуховувань на Spotify, Apple Music та інших платформах. Також композиція The Weeknd стала вірусною в TikTok і утримувалася у топах музичних чартів протягом усього 2020 року.

Як зізнавалися меломани, пісня "Blinding Lights" дуже влучно відображала настрій 2020 року і допомагала переживати карантинні обмеження та самоізоляцію. Тож не дивно, що зараз пісня має майже мільярд переглядів на YouTube.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка пісня була найпопулярнішою у 2005 році. Здається, що вона вийшла нещодавно, а минуло вже 20 років.