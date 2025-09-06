Залишається однією з найпопулярніших у світі: яка пісня 2008 року стала справжнім проривом (відео)

Цей трек часто використовують у фільмах та різних шоу

Музика є важливою частиною життя, тому що вона надихає, допомагає переживати емоції та здатна робити кожен день яскравішим. Деякі хіти стають класикою і не втрачають популярності через роки. Серед них можна виділити пісню "In da Club" репера 50 Cent, а також "Poker Face" співачки Lady Gaga, яка "вибухала" на вечірках у 2008 році й зараз.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про пісню та якими досягненнями вона може похвалитися. Саме трек "Poker Face" допоміг Lady Gaga закріпити за собою статус світової попзірки.

Яка пісня стала найпопулярнішою у 2008 році

Пісня "Poker Face" — один із найвідоміших та найуспішніших хітів співачки, випущений у 2008 році з її дебютного альбому "The Fame". Трек лідирував у чартах понад 20 країн, включаючи Велику Британію, Канаду, США, Австралію. Два тижні "Poker Face" тримався на вершині Billboard Hot 100 і став одним з найбільш продаваних цифрових синглів року.

Щобільше, пісня Lady Gaga була номінована у кількох номінаціях на премії "Ґреммі" та отримала нагороду як "Найкраща танцювальна композиція".

Електропоп-звук, що запам’ятовується, з фірмовим "мум-мум-мум" мотивом у приспіві швидко завоював популярність. У її тексті за допомогою двозначних виразів обігрується тема спорідненості сексу та азартної гри.

Пісню багато разів використовували у фільмах, серіалах, розважальних та танцювальних шоу.

Через 17 років трек "Poker Face" не втратив своєї актуальності та продовжує надихати молодих артистів на кавери та ремікси. Також пісня часто використовується у TikTok. Саме поєднання музики, візуального образу та впливу на інтернет-культуру зробило пісню символом епохи 2000-х.

