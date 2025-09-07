Був саундтреком літа мільйонів: яка пісня була найпопулярнішою у 2015 і її пам’ятають досі

Цей трек порвав усі чарти 10 років тому

У 2015 році світова музика отримала свій саундтрек літа. Ця пісня звучала звідусіль: у маршрутках, кав’ярнях, на дискотеках, у телешоу і навіть у комп’ютерних іграх. Для мільйонів слухачів у світі та Україні трек став символом року і саме з ним асоціюються спогади того року.

Йдеться про пісню "Can’t Feel My Face" виконавця The Weeknd. Вона була на позиції № 1 тричі, і залишалася у топ-10 понад 19 тижнів.

Журнал Rolling Stone назвав її найкращою піснею 2015 року. Трек також отримав номінацію на Grammy у категоріях "Запис року" та "Найкраще поп-сольне виконання".

Трек "Can’t Feel My Face" виконавця The Weeknd

Саунд пісні створили продюсери Max Martin і Ali Payamiі він був натхненний музикою Майкла Джексона. Біт у поєднанні ретро-фанку швидко став справжнім хітом. Він звучав скрізь, включно з телесеріалами Empire, Being Mary Jane. Також трек з’явився в іграх Madden NFL 16 і Just Dance 2017.

У кліпі артист виступає у клубі. Спочатку зал байдужий, але поступово запалюється енергією. Згодом співак буквально спалахує у вогні, продовжуючи співати, а публіка танцює. Кліп набрав на YouTube 1,4 млрд переглядів. Це відео закріпило за треком образ "гарячої" пісні літа.

"Can’t Feel My Face" — це не просто трек, це справжній феномен 2015 року. Він зробив The Weeknd головною зіркою. В Україні композиція здобула гучне звучання на радіо, в чартах і ставала однією з найчастіше прослуховуваних улітку.

