Весь мир слушал ее во время пандемии коронавируса: какая песня была самой популярной в 2020 году (видео)

Эта песня у многих меломанов ассоциируется с коронавирусной изоляцией

Пандемия коронавируса охватила мир в 2020 году, это было аж пять лет назад, хотя и кажется, что совсем недавно. В то время люди во всем мире самоизолировались, чтобы обезопасить себя. А развлекались дома среди прочего, и музыкой. Как оказалось, в 2020 году самой популярной песней была композиция канадского исполнителя The Weeknd — Blinding Lights.

"Телеграф" расскажет, что известно о треке, который вышел 5 лет назад, но остается популярным и сейчас.

Что известно о самой популярной песне 2020 года?

Канадский певец The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) выпустил трек "Blinding Lights" на YouTube 21 января 2020 года. В то время в мире уже вовсю бурлила пандемия коронавируса. Песня быстро завоевала сердца слушателей и стала очень популярной.

Исполнитель The Weeknd. Фото: Getty Images

"Blinding Lights" возглавила глобальный музыкальный чарт IFPI Global Digital Single Award, который учитывает продажи по всему миру. За короткое время она набрала 2,72 миллиарда эквивалентных прослушиваний на Spotify, Apple Music и других платформах. Также композиция The Weeknd стала вирусной в TikTok и удерживалась в топах музыкальных чартов на протяжении всего 2020 года.

Как признавались меломаны, песня "Blinding Lights" очень хорошо отображала настроение 2020 года и помогала переживать карантинные ограничения и самоизоляцию. Так что неудивительно, что сейчас у песни почти миллиард просмотров на YouTube.

