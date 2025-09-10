Рус

Здається, що вийшла недавно, а минуло вже 20 років: яка пісня була найпопулярнішою у 2005 році (відео)

Галина Струс
Гвен Стефані стала популярна як сольна співачка після релізу цього треку
Ця композиція після релізу ще довго була на слуху

Деякі пісні навіть через десятки років після релізу залишаються популярними та актуальними. При цьому не завжди важливо знати текст і переклад, іноді досить лише мелодики та звучання. Однією з таких пісень, які, здається, вийшли зовсім недавно, є композиція Гвен Стефані Hollaback Girl.

"Телеграф" розповість, що відомо про трек, який вийшов 20 років тому, але залишається на слуху і зараз.

Гвен Стефані — Hollaback Girl

Молода американська співачка Гвен Стефані презентувала пісню Hollaback Girl у березні 2005 року. Композиція увійшла до дебютного сольного альбому виконавиці "Love. Angel. Music. Baby" і стала найвідомішим її хітом. Як говорили музичні критики та оглядачі того часу, цей трек став символічним переходом Гвен Стефані від рок-стилю гурту No Doubt, в якому вона співала, до поп- та хіп-хоп соло-експериментів.

Гвен Стефані
Пісня Hollaback Girl швидко здобула любов публіки і стала одним із найуспішніших треків 2005 року. У США вона очолювала Billboard Hot 100 протягом чотирьох тижнів, також лідирувала у музичних чартах Європи, Австралії, Канади та інших країн.

Кліп на пісню Hollaback Girl вийшов 21 березня 2005 року. У ньому Гвен Стефані постала в образі енергійної чирлідерки — вона їздить на кабріолеті, перериває футбольний матч, громить супермаркет і танцює з маршируючим оркестром. Виглядає це дуже стильно та молодіжно.

Гвен Стефані в молодості
До речі, пісню Hollaback Girl багато й критикували, називаючи її надто дратівливою та бісячою. І це не дивно, адже у 2005 році вона звучала чи не з кожної праски. Погодьтеся, ця пісня звучала і у вашій голові, причому не лише у 2005 році.

