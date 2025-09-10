Навіть через 20 років її пам’ятають і наспівують: яка українська пісня продовжує об’єднувати слухачів (відео)

Ця українська пісня була написана лише за 15 хвилин

Багато пісень через десятиліття втратили свою актуальність, але до цього списку точно не входить український трек "Вона" гурту "Плач Єремії" та зворушлива пісня Юлії Рай "Двічі в одну річку не ввійдеш". Її слова та мелодію пам’ятають досі мільйони слухачів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про культову пісню. Вона продовжує залишатися популярною навіть через 20 років.

Яка українська пісня була популярною у 2005 році

На початку 2000-х років з’явилося багато гарних українських пісень, які стали культовими. І заслужене місце у цьому списку посідає композиція Юлії Рай під назвою "Двічі в одну річку не ввійдеш". Вона вийшла у 2005 році та швидко завоювала любов слухачів.

Цей трек звучав скрізь: на вечірках, дискотеках, музичних каналах, радіостанціях. Пісня стала своєрідним саундтреком цілого покоління і навіть досі не втратила своєї магії. У 2025 році співачка разом із музичним проєктом KOLABA вдихнула в "Річку" нове життя.

Юлія Рай розповіла, що написала цю ліричну композицію у 16 років, оскільки переживала емоції від нерозділеного кохання. На написання тексту у неї пішло лише 15 хвилин.

Юлія Рай написала пісню "Двічі в одну річку не ввійдеш" за 15 хвилин

Це трек став справжнім гімном для багатьох дівчат із розбитими серцями, адже в ньому вони знаходили втіху.

Відомо, що у 2016 році співачка Юлія Думанська записала свою кавер-версію на пісню "Двічі в одну річку не ввійдеш" та зняла кліп. Але Юлія Рай зауважила, що дозволу на виконання композиції не давала, лише постфактум було підписано договір, щоб узаконити її використання.

А 2021 року пісню в ефірі реаліті-шоу CHUANG виконав український артист Андрій Шамраєв разом із китайським виконавцем Чжоу Шеньєм.

"Телеграф" писав раніше, яка пісня стала найпопулярнішою на початку 2000-х. Вона досі хвилює серця мільйонів.