Броньовик Леніна: у Києві помітили диво-авто, яке насмішило соцмережі (відео)

В Україні дивні випадки на дорогах трапляються чи не щодня, але деякі з них викликають особливий резонанс у соцмережах. Зараз набирає популярності відео, де пасажир зняв незвичайну ситуацію на трасі Києва.

Ролик опублікував місцевий Telegram-канал. Сотні реакцій зібралося під дописом, який насмішив користувачів.

Чоловік їхав в автомобілі та випадково зафіксував, як поруч, за дорожнім огородженням, вузенькою пішохідною доріжкою рухалася маленька машина. Транспорт настільки компактний, що без проблем помістився у вузькому проїзді та спокійно їхав, не заважаючи загальному потоку.

У коментарях користувачі розділилися на два табори. Одні вважають, що водій такого транспорту мав би понести покарання за порушення правил. "А в чому кмітливість? Повинен бути оштрафований", — зазначив один із українців. Інші ж з гумором поставилися до побаченого: "Просто у нього своя дорога".

Як на побачене реагують користувачі

Хтось навіть пожартував: "Хто запаску загубив?", — натякаючи на розміри мініатюрної машини.

Дехто впізнав цей транспорт і заявив, що бачив його й раніше в інших районах Києва. "Я його теж бачила на Позняках", — написала користувачка. У коментарях також з'явилася інформація, що водій — хлопець із Харківського масиву, який нещодавно закінчив 11 клас і власноруч сконструював цю машину. Більше того, за словами знайомих, це вже другий його проєкт.

Не обійшлося й без іронічних зауважень. Один із коментаторів припустив, що подібні машини можуть стати звичним явищем у столиці, якщо будувати більше велодоріжок. А інший додав із сарказмом: "Я думав, це броньовик Леніна".

"Протизаторну" машину помітили в Києві. У водія кмітливість працює на всі 100%. Прошу не заздрити", — написав адміністратор Telegram-каналу.

Хлопець, який створив "автошедевр", схоже, прославився на всю мережу завдяки своїй незвичній розробці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Запоріжжі неабиякий ажіотаж викликав дивовижний транспорт — власноруч перероблені зелені "Жигулі", які перетворилися на кабріолет. Кадри з авто миттєво поширилися в соцмережах і зібрали чимало реакцій.