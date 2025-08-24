"Я тупа макака": в Одесі знайшли смішний спосіб боротися з автохамами (відео)

Одеське покарання за неправильне паркування

Боротьба із неправильним паркуванням вийшла на новий рівень в Одесі. Тут напроти ЖК "Атмосфера" на вікнах машин на узбіччі залишили недвозначні послання. "У мене немає мозку", "я тупа макака" та інші написи мають натякнути власникам автомобілів, що їхнім залізним коням не раді.

Відео розмістили в одному з регіональних телеграм-каналів. Автори не соромились у виразах, називаючи водіїв "чортами" і не тільки. Написи лишили на аркушах альбомного формату, які наклеїли просто на вікна автівок.

Приклад наклеєного плакату

Зазначимо, що у ЖК "Атмосфера", що знаходиться за 5 хвилин до моря і є популярним місцем для оренди квартир туристами, є дворівневий підземний паркінг. Він має охорону та зарядки для електромобілів. На цьому наголошують і коментатори, зазначаючи, що для приїжджих також не проблема найти паркування. Однак, частина водіїв намагається зекономити гроші.

Паркомісць вдосталь, кажуть коментатори

Невдоволених порушниками більше, ніж їхніх захисників. Вони акцентують, що використання помади для написів на авто було б ефективнішим.

В коментарях обговорюють радикальніші способи

