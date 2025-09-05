Креатив вищого рівня. В Україні помітили авто з пікантною підвіскою (фото)

Саморобна підвіска виглядає натурально

У Дніпрі на авто побачили досить дивну та кумедну підвіску. Вона була на буксирувальному гаку.

Відповідний курйоз помітив кореспондент "Телеграфу". Зауважимо, що пікантна підвіска ймовірніше саморобна.

Як видно на фото, незвичайна підвіска — це статеві чоловічі органи, а саме сім'яники. Вони зроблені досить натурально з гуми тілесного кольору, зі збереженими анатомічними особливостями. Ця конструкція прикручена до буксирувального гака звичайними напівпрозорими стяжками.

У Дніпрі на авто помітили дивну підвіску

Підвіска на авто Opel у Дніпрі

Виглядає це досить кумедно та смішно, особливо коли авто їде на великий швидкості і ця підвіска коливається. Додамо, що незвичайний дармовис побачили на автівці марки Opel чорного кольору.

