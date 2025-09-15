Броневик Ленина: в Киеве заметили чудо-авто, которое насмешило соцсети (видео)

Одни пользователи считают, что водитель такого транспорта должен понести наказание за нарушение правил

В Украине странные случаи на дорогах бывают чуть ли не каждый день, но некоторые из них вызывают особый резонанс в соцсетях. Сейчас набирает популярность видео, где пассажир снял необычную ситуацию на трассе Киева.

Ролик опубликовал местный Telegram-канал. Сотни реакций собралось под сообщением, которое насмешило пользователей.

Муж ехал в автомобиле и случайно зафиксировал, как рядом, за дорожным ограждением, по узенькой пешеходной дорожке двигалась маленькая машина. Транспорт настолько компактен, что без проблем уместился в узком проезде и спокойно ехал, не мешая общему потоку.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что водитель такого транспорта должен понести наказание за нарушение правил. "А в чем сообразительность? Должен быть оштрафован", — отметил один из украинцев. Другие же с юмором отнеслись к увиденному: "Просто у него своя дорога".

Кто даже пошутил: "Кто запаску потерял?", – намекая на размеры миниатюрной машины.

Кое-кто узнал этот транспорт и заявил, что видел его и раньше в других районах Киева. "Я его тоже видела на Позняках", — написала пользователь. В комментариях также появилась информация, что водитель — парень из Харьковского массива, который недавно закончил 11 класс и собственноручно сконструировал эту машину. Более того, по словам знакомых, это уже второй его проект.

Не обошлось и без иронических замечаний. Один из комментаторов предположил, что подобные машины могут стать привычным явлением в столице, если строить больше велодорожек. А другой добавил с сарказмом: "Я думал, это броневик Ленина".

"Противопробковую" машину заметили в Киеве. У водителя сообразительность работает на все 100%. Прошу не завидовать", — написал администратор Telegram-канала.

Парень, создавший автошедевр, похоже, прославился на всю сеть благодаря своей необычной разработке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожье серьезный ажиотаж вызвал удивительный транспорт — собственно переработанные зеленые "Жигули", которые превратились в кабриолет. Кадры из авто мгновенно распространились в соцсетях и собрали немало реакций.