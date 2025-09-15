Жила без нирки і важко хворіла: де похована українська співачка Кириченко і як виглядає її могила

Кириченко поховали у рідному селі на Полтавщині

Раїса Кириченко — відома українська співачка, якій у 2001 році присвоїли звання "Герой України". Вона була першою виконавицею, яка заспівала композицію "Два кольори". Співачка померла у 2005 році. Також ми розповідали, де похований легендарний співак Микола Мозговий.

"Телеграф" розповість, якою була творчість Кириченко, які пісні були популярними у її виконанні, а також де поховали артистку.

Що відомо про Раїсу Кириченко

Майбутня співачка народилась у 1943 році в селі Корещина, що на Полтавщині. Вона мала співочу практику у Землянківській школі. Раїса працювала у колгоспі, де співала в хорі доярок. Згодом Кириченко запросили до хору Кременчуцького автозаводу, де вона і працювала.

Раїса Кириченко в молодості "Золотий Фонд української естради"

Довгий час виконавиця не мала музичної освіти. У 1962 році вона почала співати в ансамблі "Веселка" Полтавської філармонії, де познайомилася з баяністом Миколою Кириченком. У 1963 році вони одружилися.

Невдовзі керівник ансамблю "Льонок" Анатолій Пашкевич запросив сім'ю Кириченків до Черкаського народного хору. Раїса стала першою співачкою в Україні, яка виконала композицію "Два кольори". У 1979 році вона отримала звання Народної артистки УРСР.

Раїса Кириченко була Народною артисткою УРСР, фото "Дзвін"

Раїса Кириченко - "Два кольори"

Для Кириченко створили фолк-ВІА "Росава" у Черкасах, але через конфлікти з керівництвом філармонії вона повернулась до Полтави. Там вона створила колектив "Чураївна", де була солісткою. Після виконання композиції "Пане полковнику" Кириченко стала популярною в УРСР. Невдовзі вона випустила два компакт-диски — "Долі моєї село" та "Цвіте черемшина".

Раїса Кириченко - "Пане полковнику"

У 1980-х Кириченко здобула музичну освіту у Харківському інституті мистецтв. Згодом вона почала працювати викладачкою відділу співу Полтавського музичного училища імені Лисенка. У 90-х у виконавиці з'явилися проблеми зі здоров'ям, зокрема їй пересадили нирку.

У 2000 році Раїса повернулась до Києва. Через рік Кириченко презентувала автобіографічну книгу спогадів "Я козачка твоя, Україно". У 2003 році співачці присвоїли звання "Герой України".

Кириченко прославилась виконанням композицій "Чураївна", "Я козачка твоя", "Жіноча доля", "Мамина вишня". Її пісні слухали не лише в Україні, а й в Канаді, Австралії, Німеччині, Польщі. У 2004 році відбувся останній сольний концерт артистки "Благословляє друзів Раїса Кириченко" у Палаці культури "Україна".

Раїса Кириченко - "Я козачка твоя"

Смерть і могила Раїси Кириченко

Протягом року Кириченко жила без однієї нирки. Через тривале лікування нирок у Кириченко постраждало серце, тож їй зробили операцію. Однак це не допомогло. 9 лютого 2005 року співачка померла через хворобу серця. Тоді їй був 61 рік.

Раїса Кириченко померла в 61 рік, фото "Дзвін"

Кириченко поховали у рідному селі Корещина на Полтавщині біля могили її мами. У 2013 році там поховали і чоловіка артистки. Співачці встановили пам'ятник у вигляді бандури, який завершується хрестом. Бандура вважається символом української пісні, яку все життя популяризувала Кириченко.

Могила Кириченко, її чоловіка і мами, фото Глобинської МТГ

Могила Кириченко у 2023 році, "Кременчуцький ТелеграфЬ"

Пам'ятник Кириченко у вигляді бандури, фото "Дзвін"

