Від голлівудського серцеїда до 76-річного дідуся: як зараз виглядає Річард Гір
Актор почав кінокар'єру у 26 років
Сьогодні, 31 серпня, виповнюється 76 років відомому голлівудському актору Річарду Гіру. Він прославився грою у фільмах "Красуня", "Хатіко: Вірний друг", "Потанцюймо?". Упродовж останніх років актор продовжує з'являтися у кіно.
"Телеграф" розкаже про кар'єру видатного актора, його найкращі ролі, а також чим займається зараз.
Кар'єра Річарда Гіра
Майбутній актор народився в Філадельфії у 1949 році. Він був другою дитиною у сім'ї страхового агента Гомера Джорджа Гіра та домогосподарки Доріс Енн. Протягом 2 років здобував освіту у Массачусетському університеті в Емгерсті, де два роки вивчав філософію і драматичне мистецтво. Річард залишив навчання у виші, оскільки хотів стати трубачем. Спробувавши себе у музиці, хлопець зрозумів, що не його.
Однак доля розпорядилась інакше, і у 1975 році Гір дебютував у кіно у стрічці "Рапорт Комісару". Тоді йому було 26 років, що вважалось незвичним для Голлівуду, адже кінокар'єру починають у молодшому віці. Через 2 роки актор зіграв у фільмі "У пошуках містера Ґудбара", після якого йому почали надходити кращі пропозиції у кіно. Так він з'явився у картинах "Дні жнив" та "Американський жиголо".
У 1982 році Гір отримав головну роль у драмі "Офіцер і джентльмен". Там він перевтілився у молодого штурмана, який хоче служити у Військово-морських Силах США. Роль принесла Річарду велику популярність, особливо серед жіночої аудиторії.
Однак всесвітньо відомим Гір став після виходу мелодрами "Красуня", де зіграв разом з Джулією Робертс, для якої ця стрічка також стала доленосною. За сюжетом успішний підприємець Едвард Льюїс приїжджає до Лос-Анджелеса у робочих справах, але потрапляє у район "червоних ліхтарів". Там він знайомиться з повією Вівіан Ворд, з якою починаються стосунки.
Далі кар'єра Гіра почала стрімко рухатися вгору. Він грав у психологічній драмі "Кінцевий аналіз" з Умою Турман, стрічках "Містер Джонс", "Перший лицар", "Наречена-втікачка" з Джулією Робертс, "Осінь у Нью-Йорку", "Потанцюймо?" з Дженніфер Лопес.
Ще однією культовою картиною за участі Гіра стала драма "Хатіко: Вірний друг". Стрічку зняли на реальних подіях, які відбувалися в Японії в 20-х роках XX століття. Собака кожен раз зустрічав свого господаря на вокзалі і продовжував робити це після його смерті. Картина увійшла до списку 250 кращих фільмів за версією IMDb.
Де зараз і як живе Річард Гір
У 2022 році Річард підтримав Україну у війні, розпочатій Росією. Водночас він долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка займається допомогою українцям.
Жінки, діти, маленькі хлопчики і дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч з проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund.
Востаннє Гір з'являвся у телесеріалі "Агентство" 2024 року. Там він отримав одну з головних ролей — начальника лондонської станції ЦРУ. Після цього актор вирішив відійти від зйомок і зосередитися на родині. Він перебуває у шлюбі з іспанською публіцисткою Александрою Сільвою.
У 2025 році Гір вирішив переїхати з американського Конектикуту до Мадрида. Він зробив це заради дружини-іспанки. Сільва тривалий час проживала з актором у США, де він працював у кіно. Однак тепер Річард продав американський будинок за 10,75 мільйона доларів і вирішив оселитися на батьківщині обраниці.
Подружжя поселилися в елітному районі Мадрида – Ла-Моралеха. Вони звели навколо будинку чотириметровий паркан, аби зберігати приватність. Також територія маєтку охороняється. Судячи з останніх фото Гіра, він помітно постарів. Зараз йому 76 років.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає "мама Стіфлера", акторка Дженніфер Кулідж. Їй виповнилося 64 роки.