Від голлівудського серцеїда до 76-річного дідуся: як зараз виглядає Річард Гір

Сьогодні, 31 серпня, виповнюється 76 років відомому голлівудському актору Річарду Гіру. Він прославився грою у фільмах "Красуня", "Хатіко: Вірний друг", "Потанцюймо?". Упродовж останніх років актор продовжує з'являтися у кіно.

"Телеграф" розкаже про кар'єру видатного актора, його найкращі ролі, а також чим займається зараз.

Кар'єра Річарда Гіра

Майбутній актор народився в Філадельфії у 1949 році. Він був другою дитиною у сім'ї страхового агента Гомера Джорджа Гіра та домогосподарки Доріс Енн. Протягом 2 років здобував освіту у Массачусетському університеті в Емгерсті, де два роки вивчав філософію і драматичне мистецтво. Річард залишив навчання у виші, оскільки хотів стати трубачем. Спробувавши себе у музиці, хлопець зрозумів, що не його.

Річард Гір у молодості, фото Getty Images

Однак доля розпорядилась інакше, і у 1975 році Гір дебютував у кіно у стрічці "Рапорт Комісару". Тоді йому було 26 років, що вважалось незвичним для Голлівуду, адже кінокар'єру починають у молодшому віці. Через 2 роки актор зіграв у фільмі "У пошуках містера Ґудбара", після якого йому почали надходити кращі пропозиції у кіно. Так він з'явився у картинах "Дні жнив" та "Американський жиголо".

У 1982 році Гір отримав головну роль у драмі "Офіцер і джентльмен". Там він перевтілився у молодого штурмана, який хоче служити у Військово-морських Силах США. Роль принесла Річарду велику популярність, особливо серед жіночої аудиторії.

Річард Гір на початку кар'єри, фото Getty Images

Однак всесвітньо відомим Гір став після виходу мелодрами "Красуня", де зіграв разом з Джулією Робертс, для якої ця стрічка також стала доленосною. За сюжетом успішний підприємець Едвард Льюїс приїжджає до Лос-Анджелеса у робочих справах, але потрапляє у район "червоних ліхтарів". Там він знайомиться з повією Вівіан Ворд, з якою починаються стосунки.

Річард Гір з Джулією Робертс у фільмі "Красуня", фото Getty Images

Далі кар'єра Гіра почала стрімко рухатися вгору. Він грав у психологічній драмі "Кінцевий аналіз" з Умою Турман, стрічках "Містер Джонс", "Перший лицар", "Наречена-втікачка" з Джулією Робертс, "Осінь у Нью-Йорку", "Потанцюймо?" з Дженніфер Лопес.

Річард Гір у стрічці "Осінь у Нью-Йорку", фото Getty Images

Ще однією культовою картиною за участі Гіра стала драма "Хатіко: Вірний друг". Стрічку зняли на реальних подіях, які відбувалися в Японії в 20-х роках XX століття. Собака кожен раз зустрічав свого господаря на вокзалі і продовжував робити це після його смерті. Картина увійшла до списку 250 кращих фільмів за версією IMDb.

Річард Гір з собакою з фільму "Хатіко", фото Getty Images

Де зараз і як живе Річард Гір

У 2022 році Річард підтримав Україну у війні, розпочатій Росією. Водночас він долучився до благодійної організації CARE's Ukraine Crisis Fund, яка займається допомогою українцям.

Жінки, діти, маленькі хлопчики і дівчатка, люди похилого віку змушені втікати від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги. Щоб висловити свою солідарність з народом України і запевнити, що вони не залишені напризволяще, що не залишилися віч-на-віч з проблемами, я приєднався до Care Crisis Ukrainian Fund. Річард Гір

Річард Гір з дружиною Александрою Сільвою, фото Getty Images

Востаннє Гір з'являвся у телесеріалі "Агентство" 2024 року. Там він отримав одну з головних ролей — начальника лондонської станції ЦРУ. Після цього актор вирішив відійти від зйомок і зосередитися на родині. Він перебуває у шлюбі з іспанською публіцисткою Александрою Сільвою.

Річард Гір в останні роки, фото Getty Images

У 2025 році Гір вирішив переїхати з американського Конектикуту до Мадрида. Він зробив це заради дружини-іспанки. Сільва тривалий час проживала з актором у США, де він працював у кіно. Однак тепер Річард продав американський будинок за 10,75 мільйона доларів і вирішив оселитися на батьківщині обраниці.

Річард Гір у 2023 році, фото Getty Images

Подружжя поселилися в елітному районі Мадрида – Ла-Моралеха. Вони звели навколо будинку чотириметровий паркан, аби зберігати приватність. Також територія маєтку охороняється. Судячи з останніх фото Гіра, він помітно постарів. Зараз йому 76 років.

Річард Гір у 2025 році, фото Getty Images

