Помер від пухлини головного мозку: як виглядає могила українця і зірки радянського кіно Хімічева

Хімічев похований на Хімкінському кладовищі у Москві

Сьогодні, 14 вересня, 11-ті роковини від дня смерті відомого радянського актора Бориса Хімічева. Він грав у картинах "Операція "Довіра"", "Ати-бати, солдати йшли…", "Балада про доблесного лицаря Айвенго". Актор помер у 2014 році. Нещодавно ми розповідали, чому не стало відомого українського актора Миколи Яковченка.

"Телеграф" розповість, якою була кар'єра актора, в яких фільмах знімався і де його поховали.

Що відомо про Бориса Хімічева

Майбутній актор народився у 1933 році в селі Баламутівка на Хмельниччині. Його батько був головою колгоспу, а мати – вчителькою. Хімічев народився у період Голодомору, коли радянська влада вилучала хліб та всю їжу, що спричинило загибель мільйонів українців. Його родині вдалося вижити, але Борис мав слабке здоров'я у дитинстві.

Я соромлюся свого місця народження. У мене було сирітське дитинство: мама дуже рано померла, батько працював головою колгоспу, постійно на коні. Я працював у колгоспі і мріяв про краще життя. Борис Хімічев

В юності Хімічев не думав про акторську кар'єру — вступив на факультет розробки нерудних ділянок до Львівського гірничого інституту. Через рік він перевівся на радіофізичний факультет Київського інституту Тараса Шевченка. У виші він почав відвідувати студентський гурток, а невдовзі — театральну студію при театрі імені Франка.

Хімічев намагався вступити до інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого, але не вдалося. Тоді він переїхав до Москви, де навчався у Школі-студії МХАТ. У 1964-1982 роках Хімічев працював у Московському театрі імені Володимира Маяковського. У 1967 році Борис дебютував в кіно, знявшись у стрічці "Операція "Довіра".

Хімічев у фільмі "Операція "Довіра", скриншот "Штуки-дрюки"

Певний час Хімічев отримував лише другорядні та епізодичні ролі. А першу головну роль — бандита Колі Паленького — виконав у 1979 році в картині "Детектив". Актору часто діставалися ролі працівників силових структур, наприклад співробітника спецслужб у стрічці "Мовчання доктора Івенса" та полковника КДБ у телесеріалі "Совість".

Популярними фільмами за участі Хімічева були "Ати-бати, йшли солдати", де він перевтілився у професора, "Сищик" — у бандита, "Правда лейтенанта Климова" — у контрадмірала, "Чорний трикутник" — в архімандрита, "Подвійний обгін" — у капітана міліції, "Балада про доблесного лицаря Айвенго" — у лицара ордена Храму, "Гардемарини, вперед!" — у Черкаського.

Хімічев у фільмі "Балада про доблесного лицаря Айвенго", скриншот "Штуки-дрюки"

У 1998 році Хімічев отримав головну роль — князя Юрія Долгорукого — в однойменному фільмі. Це київський князь, який відзначився жадобою до влади та розширення земель. Він заснував Москву, за що негативно згадується сучасниками у контексті постійних воєн, розпочатих Росією. Особливо, коли йдеться про Україну.

Хімічев у фільмі "Князь Юрій Долгорукий", скриншот "Штуки-дрюки"

У 2000-х Хімічев зіграв у картинах "Джек-пот для Попелюшки: Боб", "Легенда про Кащея, або В пошуках тридесятого царства", "За тридев'ять земель", "Хто приходить у зимовий вечір".

Смерть і могила Бориса Хімічева

У 2014 році актор раптово впав у лазні, і всі подумали, що у нього стався інсульт. Однак згодом у Хімічева виявили пухлину головного мозку. За кілька місяців він помер від неоперабельного раку мозку. Його поховали на Хімкінському кладовищі у Москві.

Актору встановили великий меморіал, один на двох із дружиною — Галиною Сизовою. З одного боку на пам'ятнику зображений хрест, а з іншого — театральна куліса і кіноплівка. Судячи з відео 2024 року, могила Хімічева має доглянутий вигляд — навколо підстрижена трава і є живі квіти.

Могила Бориса Хімічева, фото "Вікіпедія"

Раніше "Телеграф" розповідав, де похований зірка радянських фільмів Володимир Самойлов. Він народився в Одесі.