Жила без почки и тяжело болела: где похоронена украинская певица Кириченко и как выглядит ее могила
Кириченко похоронили в родном селе на Полтавщине
Раиса Кириченко – известная украинская певица, удостоенная звания "Герой Украины". Она была первой исполнительницей, которая спела композицию "Два цвета". Певица скончалась в 2005 году. Также мы рассказывали, где похоронен легендарный певец Николай Мозговой.
"Телеграф" расскажет, каким было творчество Кириченко, какие песни были популярны в ее исполнении, а также где похоронили артистку.
Что известно о Раисе Кириченко
Будущая певица родилась в 1943 году в селе Корещина Полтавской области. Она начала петь в Землянковской школе. Раиса работала в колхозе, где пела в хоре доярок. Затем Кириченко пригласили в хор Кременчугского автозавода, где она и работала.
Долгое время у исполнительницы не было музыкального образования. В 1962 году она начала петь в ансамбле "Веселка" Полтавской филармонии, где познакомилась с баянистом Николаем Кириченко. В 1963 году они поженились.
Вскоре руководитель ансамбля "Льонок" Анатолий Пашкевич пригласил семью Кириченко в Черкасский народный хор. Раиса стала первой певицей в Украине, исполнившей композицию "Два кольори". В 1979 году она получила звание Народной артистки УССР.
Для Кириченко создали фолк-ВИА "Росава" в Черкассах, но из-за конфликтов с руководством филармонии она вернулась в Полтаву. Там она создала коллектив "Чураївна", где была солисткой. После исполнения композиции "Пане полковнику" Кириченко стала популярной в УССР. Вскоре она выпустила два компакт-диска — "Долі моєї село" та "Цвіте черемшина".
В 1980-х Кириченко получила музыкальное образование в Харьковском институте искусств. Впоследствии она начала работать преподавательницей отдела пения Полтавского музыкального училища имени Лысенко. В 90-х у исполнительницы появились проблемы со здоровьем — ей пересадили почку.
В 2000 году Раиса вернулась в Киев. Через год Кириченко представила автобиографическую книгу воспоминаний "Я козачка твоя, Україно". В 2003 году певице присвоили звание "Герой Украины".
Кириченко прославилась исполнением композиций "Чураївна", "Я козачка твоя", "Жіноча доля", "Мамина вишня". Ее песни слушали не только в Украине, но и в Канаде, Австралии, Германии, Польше. В 2004 году состоялся последний сольный концерт артистки "Благословляє друзів Раїса Кириченко" во Дворце культуры "Украина".
Смерть и могила Раисы Кириченко
В течение года Кириченко жила без одной почки. Из-за длительного лечения почек у Кириченко пострадало сердце, и ей сделали операцию. Однако это не помогло. 9 февраля 2005 года певица скончалась из-за болезни сердца. Тогда ей было 61 год.
Кириченко похоронили в родном селе Корещина на Полтавщине возле могилы ее мамы. В 2013 году там похоронили и мужа артистки. Певице установили памятник в виде бандуры, увенчанной крестом. Бандура считается символом украинской песни, которую всю жизнь популяризировала Кириченко.
