Ця малеча розтопить будь-яке серце. ТОП-5 крихітних порід котів

Якщо ви хочете додати нового пухнастого друга у свою сім’ю, зверніть увагу на ці породи

Складно знайти людину, чиє серце не розтане від вигляду кота, а що вже говорити про чотирилапого, який вражає своєю крихітністю. Існують деякі породи, які вирізняються своїми дрібними розмірами та надзвичайною милістю. Ось ТОП-5 найменших та наймиліших котів, які вражають своєю чарівністю.

Коти-манчкіни мають чарівний вигляд завдяки своїм неймовірно коротким лапам, що робить їх однією з найменших порід. Ці коти зазвичай важать менш як 4 кілограмів і мають багато енергії. Манчкін — відносно нова порода, яку Міжнародна асоціація котів визнала в 1997 році, а в 2003 році вони отримали статус чемпіона.

Девон-рекс

Девон-рекс має дуже милу маленьку мордочку, від якої власники можуть розтанути. Ця порода відрізняється не тільки своїм маленьким розміром, але і незвичайним кудрявим хутром. Це дуже соціальні коти, які не дуже добре справляються, коли їх залишають наодинці надовго.

Одна з нових порід котів, порода Американський керл, виникла лише у 1980-х роках і виділяється формою вух. Порода зазвичай менш голосна, любляча та грайлива, зберігає цікавість кошенят до дорослого віку.

Сінгапурські коти — це дрібні, енергійні тварини з м'яким, коротким хутром та великими, видними очима. Вони є відданими та прив'язаними до своїх власників та завжди готові до гри.

Американські короткошерсті коти все ж вражають своєю милістю та привабливим зовнішнім виглядом. Вони мають коротке, густе хутро. Ці тварини цінуються не тільки за привабливу зовнішність, але й за невибагливий, добрий характер і простоту в догляді. Ці коти, хоч і маленькі за розмірами, але мають великі серця та здатність робити наше життя яскравішим і щасливішим.

