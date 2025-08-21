Ніколи цього не робіть. Чому не можна стригти котам вуса

Подбайте про здоров'я улюбленця

Коти — це унікальні домашні хижаки, що мають на мордочці вуса, які ніякому разі не можна обрізати. Адже вуса — це не шерсть, це вібриси.

"Телеграф" розповість, посилаючись на відео з каналу "Pro Tvaryn", що особливого у котах та чому не можна стригти їх вуса. Вуса у котів — високочутливі сенсорні органи, які грають роль в орієнтуванні тварини вночі, а також в просторі.

Вібриси схожі на волосину чи шерсть, але вони мають особливу будову. Вібриси глибоко посаджені у шкіру і з'єднані з нервовими закінченнями, тому здатні вловлювати найменші коливання в просторі. Коти за допомогою вус орієнтуються та полюють.

Де у котів вібриси

Ці особливі вібриси допомагають їм оцінювати відстань до предметів, розмір отворів та напрямок руху інших об'єкти. Вібриси у кота є не тільки біля губ, а й на лапах (трохи вище додаткового м'якуша), над бровами та на підборідді. Однак найбільшу увагу привертають саме вуса, бо вони цупкі та довгі.

Якщо ж коту обрізати усі вуса, він буде дезорієнтованим та навіть може падати під час стрибків. Адже відсутність вібрисів порушить сприйняття простору, до якого звикла тварина. Саме тому обрізати вуса чи вкорочувати не можна.

Де у котів є вібриси

Сидром "втомлених вусиків"

Досить часто можна побачити котів з короткими та тонкими вусами, які сильно ламаються. Це називають синдромом "втомлених вусиків". Він найчастіше виникає, коли у тварини миска та поїлка мають замалий діаметр, тобто досить вузькі.

Котам слід давати їжу і воду в тарілках, які діаметром захоплюють найдовші вуса, тобто фактично плоскі та широкі миски. Адже тривале використання іншого посуду, може викликати пошкодження вібрисів під час їжі чи пиття.

Цікаво, що коти можуть розганятися до 48 кілометрів на годину і підстрибувати у висоту до п'яти разів більшу за власний зріст. Вони починають вчитись полюванню та хижацькому життю вже з 3 тижнів від народження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посеред Одеси помітили хижачку. Вона почувалася як вдома та навіть трохи попозувала.