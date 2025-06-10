Фінансовий захист від "шахедів" та ракет за копійки: скільки коштує застрахувати квартиру, майно і навіть кота

У скільки українцям обійдеться страховий поліс від воєнних ризиків

Щоденні атаки окупантів змушують українців шукати способи захистити не лише себе, а й своє житло та навіть домашніх тварин. Страхові компанії пропонують поліси, які покривають збитки від шахедів та ракетних ударів.

"Телеграф" з'ясував у страхових компаній, скільки коштує застрахувати квартиру, будинок, особисті речі та домашніх улюбленців від наслідків російської агресії. Виявилося, що ціни варіюються від кількох сотень гривень на рік до декількох тисяч.

Житло: від 1180 гривень на рік

Понівечене житло киян, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

До прикладу, у страховій компанії "Місто" пропонують захистити квартири та будинки від наслідків воєнних дій за доступною ціною. Киянам, наприклад, доведеться заплатити 1180 гривень на рік за базове покриття житла вартістю 250 тисяч гривень.

Поліс покриває конструктивні елементи будівлі, внутрішнє оздоблення, меблі та побутову техніку.

Договір можна оформити на різні терміни — від одного місяця до року. Страховка діє на території 15 областей України, крім окупованих. Окуповані та прифронтові області не входять до переліку.

Скільки коштує страхування на рік

Майно: мінімум 2235 гривень

У компанії INGO розповіли про можливості страхування особистого майна. Мінімальна страхова сума становить 250 тисяч гривень, максимальна — 2 мільйони.

Річний платіж починається від 2235 гривень залежно від вартості застрахованого майна.

Домашні тварини: 100 гривень на місяць

Фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Власники котів, собак та інших улюбленців можуть застрахувати їхнє життя та здоров'я. Як пояснили "Телеграфу" у компанії, обов'язковою умовою є наявність мікрочипа у тварини.

Максимальна виплата у разі загибелі або травмування домашнього улюбленця становить 35 тисяч гривень. Вартість страховки залежить від терміну дії: 6 місяців коштують 600 гривень, 9 місяців — 900 гривень (в середньому виходить 100 гривень на місяць).

Життя та здоров'я людей

Обстріл Києва 7 травня - фото Ян Доброносов, "Телеграф".

Страхові компанії пропонують захист від нещасних випадків, включаючи поранення від ракетних обстрілів та атак безпілотників. Поліси покривають встановлення групи інвалідності (1 та 2 група) та інші наслідки військових дій.

Виняток становлять зони активних бойових дій, де страхування не діє. Також поліси покривають травми від дорожньо-транспортних пригод та інших побутових нещасних випадків.

Ціна на страхування від воєнних ризиків

Раніше "Телеграф" також писав, чи можна відшкодувати вартість авто, яке постраждало внаслідок війни. Машину розбило російською ракетою або шахедом — чи віддасть страховка гроші.