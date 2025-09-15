Эти крошки растопят любое сердце. ТОП-5 маленьких пород кошек

Если вы хотите добавить нового пушистого друга в свою семью, обратите внимание на эти породы

Сложно найти человека, чье сердце не растает от вида кота, а что уж говорить о четырехлапом, поражающем своей крохотностью. Есть некие породы, которые отличаются своими маленькими размерами и необыкновенной милостью. Вот ТОП-5 самых маленьких и милых кошек, которые поражают своим обаянием.

Манчкин

Коты-манчкины волшебный вид благодаря своим невероятно коротким лапам, что делает их одной из самых маленьких пород. Эти кошки обычно весят менее 4 кг и имеют много энергии. Манчкин – относительно новая порода, которую Международная ассоциация кошек признала в 1997 году, а в 2003 году они получили статус чемпиона.

Манчкин

Девон-рекс

Девон-рекс имеет очень милую маленькую мордашку, от которой владельцы могут растаять. Эта порода отличается не только своим маленьким размером, но и необычным кудрявым мехом. Это очень социальные коты, которые не очень хорошо справляются, когда их оставляют наедине надолго.

Американский Керл

Американский Керл

Одна из новых пород кошек, порода Американский керл, возникла только в 1980-х годах и выделяется формой ушей. Порода обычно менее громкая, любящая и игривая, сохраняет любопытство котят ко взрослому возрасту.

Сингапурский кот

Сингапурский кот

Сингапурские коты — это мелкие, энергичные животные с мягким, коротким мехом и большими видными глазами. Они преданы и привязаны к своим владельцам и всегда готовы к игре.

Американский короткошерстный

Американский короткошерстный кот

Американские короткошерстные коты все же поражают своей милостью и привлекательным внешним видом. Они имеют короткий, густой мех. Эти животные ценятся не только за привлекательную внешность, но и за неприхотливый, добрый характер и простоту в уходе. Эти кошки, хоть и маленькие по размерам, но имеют большие сердца и способность делать нашу жизнь ярче и счастливее..

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать в случае, если домашний котик на вас обиделся. Учитывая темпераментность этих любимцев, следует знать способы вернуть их расположение. Мы расскажем четыре действенных способа для улучшения отношений с котами.