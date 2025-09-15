Укр

Эти крошки растопят любое сердце. ТОП-5 маленьких пород кошек

Домашним котам необходимо немало внимания. Фото Pixabay

Если вы хотите добавить нового пушистого друга в свою семью, обратите внимание на эти породы

Сложно найти человека, чье сердце не растает от вида кота, а что уж говорить о четырехлапом, поражающем своей крохотностью. Есть некие породы, которые отличаются своими маленькими размерами и необыкновенной милостью. Вот ТОП-5 самых маленьких и милых кошек, которые поражают своим обаянием.

Манчкин

Коты-манчкины волшебный вид благодаря своим невероятно коротким лапам, что делает их одной из самых маленьких пород. Эти кошки обычно весят менее 4 кг и имеют много энергии. Манчкин – относительно новая порода, которую Международная ассоциация кошек признала в 1997 году, а в 2003 году они получили статус чемпиона.

Манчкин

Девон-рекс

Девон-рекс имеет очень милую маленькую мордашку, от которой владельцы могут растаять. Эта порода отличается не только своим маленьким размером, но и необычным кудрявым мехом. Это очень социальные коты, которые не очень хорошо справляются, когда их оставляют наедине надолго.

Девон-рекс

Американский Керл

Американский Керл

Одна из новых пород кошек, порода Американский керл, возникла только в 1980-х годах и выделяется формой ушей. Порода обычно менее громкая, любящая и игривая, сохраняет любопытство котят ко взрослому возрасту.

Сингапурский кот

Сингапурский кот

Сингапурские коты — это мелкие, энергичные животные с мягким, коротким мехом и большими видными глазами. Они преданы и привязаны к своим владельцам и всегда готовы к игре.

Американский короткошерстный

Американский короткошерстный кот

Американские короткошерстные коты все же поражают своей милостью и привлекательным внешним видом. Они имеют короткий, густой мех. Эти животные ценятся не только за привлекательную внешность, но и за неприхотливый, добрый характер и простоту в уходе. Эти кошки, хоть и маленькие по размерам, но имеют большие сердца и способность делать нашу жизнь ярче и счастливее..

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать в случае, если домашний котик на вас обиделся. Учитывая темпераментность этих любимцев, следует знать способы вернуть их расположение. Мы расскажем четыре действенных способа для улучшения отношений с котами.

