Кіт-мажор з Одеси продемонстрував, що таке справжнє розкішне життя (відео)

Кіт з Одеси обрав дорогу автівку для того, щоб полежати

Коти нерідко стають героями кумедних відео. У Одесі пухнастик вирішив поспати на капоті BMW i8, який власник залишив на вулиці.

Відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів. Кіт явно поціновувач розкішного життя, адже обрав недешеву й гарну автівку та прилаштувався з комфортом.

Тепер це його машина — підписали відео на каналі

Коти — справжні майстри комфорту, вони завжди знайдуть найзатишніше місце для відпочинку. Це може бути коробка, сонячний промінь на ліжку чи, як у цьому випадку, капот розкішного автомобіля. Їхня здатність у будь-якій ситуації обрати найкраще для себе часто викликає усмішку. Здається, коти мають вроджене відчуття власної "елітності".

Один з них насмішив мережу тим, що вирішив "перевірити" молочні продукти у магазині. Кіт прилаштувався на прилавку із сирами та викликав жваве обговорення у мережі.

Проте жити в Одесі вміють не лише коти: раніше "Телеграф" розповідав про голуба, який катався на даху трамвая. Голуб вмостився на даху вагона, поки той зупинився на зупинці. Коли почався рух, птах не злетів, а поїхав "з вітерцем". Пернатий став зіркою мережі.