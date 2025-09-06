"Пошту розносить". Голуб катався на трамваї в Одесі та насмішив українців (відео)

В мережі гадають, куди їхав птах

В Одесі голуб катався на даху трамвая. Смішного пасажира без квитка зняли на відео.

У одному з місцевих Telegram-каналів опублікували кумедне відео. Голуб вмостився на даху трамвая, поки той зупинився на зупинці. Коли почався рух, птах не злетів, а поїхав "з вітерцем".

В мережі сміються з кумедного моменту. Припускають, що голуб розвозив пошту, або що птах вже немолодий, щоб літати. Ось деякі з коментарів:

У справах поїхав

Пошту розносить

Немолодий хіба вже

Голубиний трамвай

В міста переселяються дикі лісові голуби

У великі міста дедалі частіше почали переселятися дикі лісові голуби. Вони пристосовуються до нових умов бетонних джунглів і деякі навіть перестають мігрувати через непотрібність. Про це "Телеграфу" розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин.

Птахи адаптувалися до нового ландшафту, будівель, людей, нових джерел їжі (наприклад, сміття). Крім того, в містах давно живуть інші види голубів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи правда, що голуби витісняють з міст горобців. Існує думка, що конкуренцію пернатим складають голуби, які буквально не залишають горобцям шансу прогодуватися.