Відео з їжаками-бандитами насмішило мережу: кіт здивований найбільше (відео)
Їжаки чи рекетири? А може — давні друзі?
Їжачки можуть створити справжню власну "банду", щоб відібрати їжу в інших тварин. Подібну поведінку їжаків показала власниця притулку "Вольєр №1" Лілія Ємельяненко
На відео кішка намагається привернути увагу до того, що її тарілки з їжею окупували три колючих тварини. Однак Лілія Ємельяненко зазначила, що їжачки тут народилися і постійно харчуються разом із кішкою.
Користувачі мережі висловили свій захват подібною ситуацією і поставились до неї з гумором. Вони також поділилися кількома історіями про комунікацію їхніх котів та їжаків.
Водночас деякі попереджали про ризик сказу, адже їжаки його переносять.
Котячий корм чи яблука: що їдять їжаки
Їжаки всеїдні тварини, але здебільшого харчуються в природі комахами, дощовими черв'яками, ящірками, мишами, яйцями птахів. Тож образ з реклами "їжачка з яблуком" не зовсім реалістичний. В неволі їжачків годують дрібно порізаним вареним м'ясом, яйцями, кормом для котів. Важливо щоб він був якісним.
Їжачки — такі тваринки які за один раз можуть з'їсти кількість їжі, що дорівнює третині власної ваги. Наразі в них апетит ще кращий, адже для того, щоб їжачок безпечно пішов у зимову сплячку він має важити понад 500 г.
