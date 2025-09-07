Відео з їжаками-бандитами насмішило мережу: кіт здивований найбільше (відео)

Їжаки чи рекетири? А може — давні друзі?

Їжачки можуть створити справжню власну "банду", щоб відібрати їжу в інших тварин. Подібну поведінку їжаків показала власниця притулку "Вольєр №1" Лілія Ємельяненко

На відео кішка намагається привернути увагу до того, що її тарілки з їжею окупували три колючих тварини. Однак Лілія Ємельяненко зазначила, що їжачки тут народилися і постійно харчуються разом із кішкою.

Користувачі мережі висловили свій захват подібною ситуацією і поставились до неї з гумором. Вони також поділилися кількома історіями про комунікацію їхніх котів та їжаків.

Є й кішки, які спеціально "заганяють" їжаків поїсти

Водночас деякі попереджали про ризик сказу, адже їжаки його переносять.

Котячий корм чи яблука: що їдять їжаки

Їжаки всеїдні тварини, але здебільшого харчуються в природі комахами, дощовими черв'яками, ящірками, мишами, яйцями птахів. Тож образ з реклами "їжачка з яблуком" не зовсім реалістичний. В неволі їжачків годують дрібно порізаним вареним м'ясом, яйцями, кормом для котів. Важливо щоб він був якісним.

Їжачки — такі тваринки які за один раз можуть з'їсти кількість їжі, що дорівнює третині власної ваги. Наразі в них апетит ще кращий, адже для того, щоб їжачок безпечно пішов у зимову сплячку він має важити понад 500 г.

