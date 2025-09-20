В мережі показали ретро-фото поїзда на перегоні на нині окупованій Донеччині – знімку вже майже 60 років

Як виглядав поїзд на перегоні Волноваха-Велико-Анадоль Донецької області десятки років тому, показали у соцмережах

В інтернеті з'явилося ретро-фото тепловоза, що передали на Донецьку залізницю у 1960 році. Світлину зробили у 1966 році на території, яка зараз перебуває під російською окупацією.

Знімком поділився житель Ковеля у Facebook-спільноті "Музей історії залізниць України". Це частина історії нашої країни.

"Тепловоз ТЕ3-1017 приписки ТЧ-9 Ясинувата-Схід. З заводу поступив в депо Ртищево-2. У травні 1960 р. переданий на Донецьку залізницю та дообладнаний для роботи з ЩОМ-Д. Місце зйомки: Донецька область, перегін Волноваха-Велико-Анадоль", – йдеться у дописі.

Поїзд на перегоні Волноваха-Велико-Анадоль. Фото 1966 року

Нагадаємо, Волноваха є залізничним вузлом на лінії Маріуполь — Донецьк та Маріуполь — Запоріжжя. Через її розташування бої у Волновасі та поруч з нею точилися ще з 2014 року. Перше зіткнення бойовиків так званої "ДНР" з українськими військовими 51-ї механізованої бригади сталося вранці 22 травня між Великоанадолем (Ольгинка) і Володимирівкою.

Під час російського вторгнення 2022 року Волноваха опинилася в зоні активних бойових дій. Уже 27 лютого місто захопили окупаційні війська, проте українські захисники невдовзі вибили їх із населеного пункту. Два дні поспіль тривали запеклі бої: російська армія вела наступ, обстрілюючи місто з артилерії та систем залпового вогню. У результаті загинули щонайменше 20 мирних мешканців, було зруйновано житлові будинки.

Росіяни бомбили місто з літаків, частину з яких вони втратили. З 11 березня 2022 року місто опинилося під російською окупацією. Внаслідок бойових дій Волноваха зазнала катастрофічних руйнувань, а більшість жителів були змушені евакуюватися.

Раніше ми показали, яким був Донецький вокзал та що з ним зробили війни. За свою понад 150-річну історію він встиг пережити і знищення, і відбудову, і масштабну реконструкцію під європейські стандарти.