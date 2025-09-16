Сюди не ходять поїзди: вокзали Донеччини, зруйновані війною (фото, відео)

Вокзали Донеччини пережили війни та розвиток міст, але тепер три з них — у руїнах. Костянтинівка, Бахмут і Покровськ в матеріалі "Телеграфу"

Ворота Донеччини, залізничні вокзали пережили чимало — обидві світові війни, розвиток міст та знову до них прийшла війна. І якщо вокзали в Слов'янську, Краматорську та Дружківці ще відносно цілі та функціональні, частина вокзалів вже ніколи не буде такою як раніше.

"Телеграф" розкаже про три вокзали — в Костянтинівці, Бахмуті та Покровську, на яких більше немає обіймів після розлуки та очікування нових пригод. Ці вокзали в руїнах — Росія знищила їх.

Вокзал в Костянтинівці збудований не за унікальним проєктом

Залізничний вокзал Костянтинівки відкрили у 1872, і саме станція дала старт розвитку міста. Після з’єднання з іншими гілками Костянтинівка перетворилася на важливий залізничний вузол, що пришвидшило її індустріальне зростання. Стара будівля вокзалу була зруйнована у Другу світову, а в 1955 році на її місці звели новий двоповерховий вокзал — той самий, який Росія знищила у 2024. Використали проєкт вокзалу в Краматорську.

Вокзал в Костянтинівці

Вокзал в Костянтинівці в кінці лютого 2024 року

Вокзал в Бахмуті — свідок історії

Залізничний вокзал станції Бахмут звели у 1912–1913 роках під час прокладання лінії Лиман — Микитівка, і він став ключовою транспортною точкою регіону. Будівля вокзалу "Бахмут-II" зображена на відомій світлині 1918 року, де зафіксовано вхід до Бахмута козаків 1-го Запорізького пішого полку імені Гетьмана Дорошенка Армії УНР. Спочатку станція мала назву "Бахмут II", а з 1924 до 2016 року — "Артемівськ II". Після руйнувань у Другу світову її відновили у 1953 році в стилі неокласицизму за проєктом харківського архітектора О. Лук’янова. У 2010 тут знімали фільм "В суботу" про події на ЧАЕС, адже вокзал був не ремонтований і без пластикових вікон. У 2012 вокзал відремонтували. Зараз — він в руїнах.

Вокзал Бахмута на поштовый листівці 1910-х років

Вокзал Бахмута на відомій світлині 1918 року з козаками

Вокзал Бахмута 2019 рік

Вокзал Бахмута під час повномасштабного вторгенння

Вокзал у Покровську не витримав російських ударів

Вокзал у Покровську — одна з найстаріших споруд міста. Його збудували у 1883 році і називався він Гришине, за назвою козацького селища. Будівлю неодноразово перебудовували, добудовували й оновлювали, щораз віддаляючи її від первісного вигляду. Станція називалась також Постишиве, Красноармійське, Красноармійськ. З осені 2024 року в Покровськ не ходять поїзди — тривають запеклі бої за місто.

Будівля станції Гришине

Будівля станції Красноармійськ (Покровськ)

