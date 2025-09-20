В сети показали ретро-фото поезда на перегоне на ныне оккупированном Донбассе – снимку уже почти 60 лет

Как выглядел поезд на перегоне Волноваха Велико-Анадоль Донецкой области десятки лет назад, показали в соцсетях

В интернете появилось ретро-фото тепловоза, переданного на Донецкую железную дорогу в 1960 году. Фотографию сделали в 1966 году на территории, которая сейчас находится под российской оккупацией.

Снимком поделился житель Ковеля в Facebook-сообществе "Музей истории железных дорог Украины". Это часть истории нашей страны.

"Тепловоз ТЕ3-1017 приписки ТЧ-9 Ясиноватая-Восток. С завода поступил в депо Ртищево-2. В мае 1960 г. передан на Донецкую железную дорогу и дооборудован для работы с ЧОМ-Д. Место съемки: Донецкая область, перегон Волноваха-Велико-Анадоль", — говорится в публикации.

Поезд на перегоне Волноваха-Велико-Анадоль. Фото 1966 года

Напомним, Волноваха является железнодорожным узлом на линии Мариуполь – Донецк и Мариуполь – Запорожье. Из-за ее расположения бои в Волновахе и рядом с ней шли еще с 2014 года. Первое столкновение боевиков так называемой "ДНР" с украинскими военными 51-й механизированной бригады произошло утром 22 мая между Велико-Анадолем (Ольгинкой) и Владимировкой.

Во время российского вторжения в 2022 году Волноваха оказалась в зоне активных боевых действий. Уже 27 февраля город был захвачен оккупационными войсками, однако украинские защитники вскоре выбили их из населенного пункта. Два дня подряд продолжались ожесточенные бои: русская армия вела наступление, обстреливая город из артиллерии и систем залпового огня. В результате погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, были разрушены жилые дома.

Россияне бомбили город с самолетов, часть которых они потеряли. С 11 марта 2022 года город оказался под российской оккупацией. В результате боевых действий Волноваха потерпела катастрофические разрушения, а большинство жителей были вынуждены эвакуироваться.

Раньше мы показали, каким был Донецкий вокзал и что с ним сделали войны. За свою более чем 150-летнюю историю он успел пережить и уничтожение, и восстановление, и масштабную реконструкцию под европейские стандарты.