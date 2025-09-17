Змінився до невпізнання: як спочатку виглядав вокзал Фастова (фото)

Вокзал має довгу історію

Через зручне розташування Фастів ще з другої половини XIX є важливим залізничним вузлом, з якого відправляється велика кількість вантажних та пасажирських поїздів. Перша станція там була збудована у 1870-х роках і з того часу вона перебудовувалася ще двічі.

Першу станцію збудував граф Володимир Бобринський, який володів цукровими заводами неподалік і потребував стабільного та надійного транспортного сполучення. Під його заступництвом від Фастова було прокладено залізницю до міста Сміла (Черкаська область).

Звичайно, початкова будівля не була схожа на сучасний вокзал. До її будівництва залучили архітектора Південно-Західної залізниці Валеріяна Куликовського.

Оригінальний вокзал Фастова на початку XX ст.

Саме тут у 1918 році було підписано акт, який закріплював об’єднання УНР та ЗУНР у єдину державу. Під час Другої світової війни вокзал був повністю зруйнований, а відновлювати його почали лише 1949 року.

У Facebook-спільноті "Залізниці України XIX-XX століття" нещодавно показали рідкісне фото вокзалу Фастова часів німецької окупації. Вказано, що його було знято десь 21-24 липня 1941 року, але уважні користувачі мережі зазначили, що на вокзалі вже присутні німецькі написи, тобто його було знято трохи пізніше.

Видно німецький напис "Fastow"

1952 року Фастівський вокзал відновив роботу. При цьому він сильно змінився і в нього з’явилася характерна вежа. У такому вигляді він проіснував більш ніж півстоліття.

Повоєнна будівля вокзалу

У 2011 році, до 20-річчя Незалежності України, було відкрито нову будівлю з металу та скла. А на місці старого вокзалу тепер розташований сквер.

Сучасна будівля

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядав перший вокзал Києва і чому він був схожим на готичний замок.