Зловив трофейну рибу у Дунаї: рибалка поділився секретом успішного улову (відео)

На Дунаї рибалка зловив білого амура майже на 8 кг, сфотографував його та відпустив назад у воду

На річці Дунай рибалка спіймав трофейну рибу. Чоловік показав її "у всій красі" та відпустив назад у воду.

Білого амура вагою в 7,800 кілограмів вловили на річці Дунай. Чоловік, який поділився відео в ТікТок сказав, що використовував ферментовану кукурудзу з підсадкою тигрового горіха.

Для довідки

Білий амур — це велика прісноводна риба з циліндричним тілом і сірувато-зеленим забарвленням спини, місцями є сріблясті відтінки. У природі вони можуть досягати понад 40 кілограмів та більше метра завдовжки.

Основний раціон цих риб складається з водної рослинності та донних організмів, що робить їх важливими для регулювання росту водної флори.

В Україні білий амур зустрічається у великих річках та водосховищах, таких як Дніпро, Дунай, Сіверський Донець та водосховища в регіонах з помірним кліматом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одному з українських рибалок дуже пощастило, адже йому на гачок трапився тридцятикілограмовий трофей. Він ледве втримав рибу в руках, аби показати "у всій красі".