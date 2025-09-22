Ледве втримав улов: рибалка витягнув з води 30-кілограмового монстра (відео)
У селі Уляники виловили дзеркального коропа вагою в майже 31 кг
Рибалки продовжують хвалитися своїми трофейними уловами. Одному з них сильно пощастило, адже йому на гачок трапився дзеркальний короп на майже 31 кілограм.
У селі Уляники, що на Київщині, місцевий рибалка зробив справжній улов мрії – йому вдалося витягти дзеркального коропа вагою в 30,800 кілограм. Чоловік ледве підіймає рибу, аби показати її "у всій красі", як можна побачити на відео користувача в ТікТок.
Для довідки
Дзеркальний короп – це один із різновидів звичайного коропа, який вирізняється великими лусковими пластинами, що нагадують дзеркала. Його тіло масивне та потужне, зазвичай темно-золотистого або бронзового кольору.
Дзеркальні коропи можуть досягати вражаючих розмірів: зазвичай їхня вага коливається від 2 до 10 кг, але окремі особини можуть перевищувати 30 кг, як цей "гігант" із Уляників. Довжина дорослої риби може сягати понад 1 метр.
Ці риби широко поширені в стоячих та повільних річках, озерах і ставках по всій Європі та Азії. Вони харчуються переважно рослинною їжею – водяними рослинами, насінням, а також дрібними безхребетними.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалки в Одесі витягли з води незвичну рибу, ніс якої розміром з палець.