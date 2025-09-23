Поймал трофейную рыбу в Дунае: рыбак поделился секретом успешного улова (видео)

На Дунае рыбак поймал белого амура почти на 8 кг, сфотографировал его и отпустил обратно в воду

На реке Дунай рыбак поймал трофейную рыбу. Мужчина показал ее "во всей красе" и отпустил обратно в воду.

Белого амура весом в 7,800 килограммов поймали на реке Дунай. Мужчина, который поделился видео в ТикТок сказал, что использовал ферментированную кукурузу с подсадкой тигрового ореха.

Для справки

Белый амур – это крупная пресноводная рыба с цилиндрическим телом и серовато-зеленой окраской спины, местами есть серебристые оттенки. В природе они могут достигать более 40 килограмм и больше метра в длину.

Основной рацион этих рыб состоит из водной растительности и донных организмов, что делает их важными для регулирования роста водной флоры.

В Украине белый амур встречается в крупных реках и водохранилищах, таких как Днепр, Дунай, Северский Донец и водохранилища в регионах с умеренным климатом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что одному из украинских рыбалок очень повезло, ведь ему на крючок попался тридцатикилограммовый трофей. Он едва удержал рыбу в руках, чтобы показать "во всей красе".