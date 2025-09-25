Гороскоп на 26 вересня: бажання змін у Дів, чужі поради у Скорпіонів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Завтра доведеться прийняти безліч відповідальних рішень
У 2025 році на багатьох знаків Зодіаку очікують нові звершення. Тим часом "Телеграф" пропонує гороскоп на завтра, 26 вересня, щоб ви знали, чого чекати від цієї п’ятниці.
Овен (21 березня — 20 квітня)
У цей день намагайтеся дотримуватися своїх принципів. Можливі прояви жадібності та егоїзму з боку оточуючих, а також не виключена зрада заради зиску. Будьте пильні.
Телець (21 квітня — 21 травня)
День обіцяє бути енергійним: загостриться сприйняття, розкриються приховані можливості. Успішно розвиватимуться творчі проєкти та навчання, з’явиться ясніше розуміння себе та своєї ситуації.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнюкам може дати про себе знати те, що довго відкладалося. Важливі та великі покупки краще перенести, а на дорогах проявити обережність. Це допоможе уникнути травм та перевтоми.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цієї п’ятниці належить вирішувати безліч завдань і приймати відповідальні рішення. Якщо з’являться цікаві ідеї, не соромтеся звертатися за підтримкою — спільні зусилля допоможуть швидше наблизитись до мети.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Завтра особливо важливо мати гідний вигляд — є шанс на нові приємні знайомства. Це вдалий час для починань: багато може вийти з першої спроби. Енергія дня є сприятливою, тому використовуйте її максимально ефективно.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
День може пробудити капризи та бажання змін. Під впливом обстановки чи власного настрою може виникнути несподівана, навіть божевільна ідея. Дозвольте собі піти за своїми бажаннями.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Доводьте розпочаті справи до кінця і не залишайте їх на завтра – це принесе стабільність та добробут. Наслідування звичного розпорядку дня допоможе уникнути зайвих проблем.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Важливо правильно розставити пріоритети. Займіться тим, що вже не можна відкладати, і постарайтеся виключити лінь і прокрастинацію. Щоб рухатися вперед, не звертайте уваги на чужі поради та критику – слухайте себе.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Кохання вийде на перший план. Нічні світила допоможуть вам знайти свою половинку або зміцнити стосунки, що вже існують. Прислухайтеся до порад старших — це допоможе уникнути помилок.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Всесвіт зарядить вас потужною позитивною енергією, зробить цей день яскравим та особливим. Головне — не піддаватися емоціям і залишатися вірними своїм принципам та планам. Це дозволить уникнути зайвих проблем.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
У сфері кохання намагайтеся проявляти більше сміливості та рішучості, особливо тим Водоліям, хто шукає нові стосунки. Це хороший час для починань. На роботі та в бізнесі важливо зберігати стриманість та спокій.
Риби (20 лютого — 20 березня)
День може принести тривожні моменти, пов’язані із близькими: уникнути непростої розмови навряд чи вдасться. Проте справа, яка раніше здавалася безнадійною, несподівано почне приносити результати.