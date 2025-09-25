Гороскоп на 26 сентября: желание перемен у Дев, чужие советы у Скорпионов

Завтра предстоит принять множество ответственных решений

В 2025 году многие знаки Зодиака ждут новые свершения. Тем временем "Телеграф" предлагает гороскоп на завтра, 26 сентября, чтобы вы знали, чего ожидать от этой пятницы.

Овен (21 марта — 20 апреля)

В этот день старайтесь следовать своим принципам. Возможны проявления жадности и эгоизма со стороны окружающих, а также не исключено предательство ради выгоды. Будьте бдительны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День обещает быть энергичным: обострится восприятие, раскроются скрытые способности. Успешно будут развиваться творческие проекты и обучение, появится более ясное понимание себя и своей ситуации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам может дать о себе знать то, что долго откладывалось. Важные и крупные покупки лучше перенести, а на дорогах проявить осторожность. Это поможет избежать травм и переутомления.

Рак (22 июня — 22 июля)

В эту пятницу предстоит решать множество задач и принимать ответственные решения. Если появятся интересные идеи, не стесняйтесь обращаться за поддержкой — совместные усилия помогут быстрее приблизиться к цели.

Лев (23 июля — 23 августа)

Завтра особенно важно выглядеть достойно — есть шанс на новые приятные знакомства. Это удачное время для начинаний: многое может получиться с первой попытки. Энергия дня благоприятна, поэтому используйте ее максимально эффективно.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День может пробудить капризы и желание перемен. Под влиянием обстановки или собственного настроения может появиться неожиданная, даже безумная идея. Позвольте себе пойти за своими желаниями.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Доводите начатые дела до конца и не оставляйте их на завтра — это принесет стабильность и благополучие. Следование привычному распорядку дня поможет избежать лишних проблем.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Важно правильно расставить приоритеты. Займитесь тем, что уже нельзя откладывать, и постарайтесь исключить лень и прокрастинацию. Чтобы двигаться вперед, не обращайте внимания на чужие советы и критику — слушайте себя.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Любовь выйдет на первый план. Ночные светила помогут вам найти свою половинку или укрепить уже существующие отношения. Прислушивайтесь к советам старших — это поможет избежать ошибок.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вселенная зарядит вас мощной позитивной энергией, сделает этот день ярким и особенным. Главное — не поддаваться эмоциям и оставаться верными своим принципам и планам. Это позволит избежать лишних проблем.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В сфере любви старайтесь проявлять больше смелости и решительности, особенно тем Водолеям, кто ищет новые отношения. Это хорошее время для начинаний. На работе и в бизнесе важно сохранять сдержанность и спокойствие.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День может принести тревожные моменты, связанные с близкими: избежать непростого разговора вряд ли удастся. Зато дело, которое раньше казалось безнадежным, неожиданно начнет приносить результаты.