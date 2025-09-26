Рус

Хотів скинути "батька нації" та спалити його "Кобзар"? Цікаві моменти зі життя поета-провокатора Михайля Семенка (фото)

Марина Бондаренко
Михайль Семенко символічно спалив "Кобзар" Тараса Шевченка
Михайль Семенко символічно спалив "Кобзар" Тараса Шевченка. Фото Колаж "Телеграфу"

Український футурист та поет доби Розстріляного відродження Михайль Семенко метафорично спалив "Кобзар", проте згодом працював редактором фільму "Тарас Шевченко"

Михайль Семенко увійшов в історію як засновник українського футуризму й один із найрадикальніших митців Розстріляного відродження. Його творчі експерименти ламали традиції, а гучні провокації нерідко ставали причиною скандалів.

Михайль Семенко народився на Полтавщині, у селі Кибинці, у родині волосного писаря Василя Семенка та письменниці Марії Проскурівної, як йдеться у його біографії на сайті Українського інституту національної пам'яті. Цікавими моментами з його життя вирішив поділитись "Телеграф".

Він навчався у Хорольському реальному училищі, а у 1912 році вступив до Психоневрологічного інституту в Петербурзі.

У 1913 році Семенко започаткував власний рух – кверофутуризм, або футуризм пошуку. До групи кверофутуристів входили його брат Базиль Семенко та художник Павло Ковжун.

Михайль Семенко - український радянський поет, основоположник і теоретик українського кверофутуризму
Семенко започаткував кверофутуризм

Під час Першої світової війни служив у Владивостоці, де познайомився з майбутньою дружиною Лідією Горенко та створив ліричні збірки. Після революції 1917 року організовував футуристичні групи, зокрема Асоціацію панфутуристів. А у 1925-1927 роках активно працював у кіно, залучаючи письменників та акторів, зокрема Наталію Ужвій, яка стала його другою дружиною.

Лідія Горденок та Наталія Ужвій - жінки Михайла Семенка
Перша та друга дружини Семенка - Лідія Горенко та Наталія Ужвій

Пізніше він почав жити у Харкові, де реалізував свою головну творчу мрію – заснував журнал "Нова генерація". Видання надрукувало 36 номерів.

В кінці квітня 1937 року після творчого вечора в Києві Михайля Семенка заарештували органи НКВС. Після кількох місяців катувань він був змушений написати "зізнання", а вже у жовтні 1937 року поета розстріляли в київській тюрмі НКВС.

Семенко спалив "Кобзар" Шевченка?

У лютому 1914 року, під час святкування століття Тараса Шевченка, Семенко видав футуристичний маніфест "Сам", у якому гостро критикував "Кобзар", заявивши, що він "тхне дьогтем і салом", і символічно підпалив книгу. Тобто він закликав "зіпхнути "батька нації" з "корабля современности"", як написали у Національній спілці кінематографістів України.

Однак не дивлячись на це у 1926 році Семенко був редактором фільму "Тарас Шевченко", коли активно працював у Одеській кіностудії.

