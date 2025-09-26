Рус

З Днем вихователя! Теплі привітання та листівки для Viber, Facebook та Telegram

Галина Струс
Привітайте вихователів з професійним святом
Привітайте вихователів з професійним святом. Фото Колаж "Телеграф"

День вихователя відзначається в Україні 27 вересня

В Україні 27 вересня відзначається День вихователя, а четвертої неділі цього місяця (28 вересня) — Всеукраїнський день дошкілля. Обидва свята об’єднують працівників дитячих садків, які дбають про малюків, поки батьки на роботі чи зайняті іншими справами.

У ці дні прийнято вітати вихователів та працівників дитячих садків із професійним святом. Однак, як відомо, в Україні починають вітати ще з п’ятниці. "Телеграф" підготував яскраві картинки, листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати вихователів у соціальних мережах.

Привітання до Дня вихователя 2025

Дорогі вихователі, з вашим професійним святом! Дякую за вашу турботу, терпіння та любов, які ви даруєте дітям. Ви — справжні чарівники, які створюють щасливе дитинство!

***

Вітаю із Днем вихователя! Ваша робота — це неоціненна підтримка для кожної сім’ї, адже ви навчаєте малюків добру та відкриваєте їм світ. Бажаю вам радості та натхнення!

Зі святом, чудові вихователі! Ви щодня вкладаєте душу у розвиток дітей, і це безцінно. Нехай ваша робота приносить вам щастя та гордість!

***

Шановні вихователі, вітаю з вашим днем! Дякуємо за тепло та турботу, які ви даруєте нашим дітям. Бажаю вам здоров’я, сил та море усмішок!

З Днем вихователя! Ваше терпіння та доброта роблять світ кращим, допомагаючи дітям рости щасливими. Нехай кожен день приносить вам радість та вдячність!

***

Вітаю з професійним святом, дорогі вихователі! Ви – перші вчителі та друзі для малюків, і ваша робота безцінна. Бажаю вам енергії та тепла!

З Днем вихователя! Дякую за вашу працю, за посмішки дітей і за те, що робите їхнє дитинство яскравим. Нехай вас оточують любов та визнання!

***

Дорогі вихователі, зі святом вас! Ваша турбота та увага допомагають дітям рости впевненими та добрими. Бажаю вам щастя та нових успіхів!

Вітаю із Днем вихователя! Ви — справжні герої, які щодня створюють для дітей світ радості та відкриттів. Нехай ваша робота завжди буде в радість!

***

Зі святом, вихователі! Дякую за ваше велике серце, яке зігріває наших дітей. Бажаю вам сил, натхнення та безлічі щасливих моментів!

