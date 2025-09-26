З Днем вихователя! Теплі привітання та листівки для Viber, Facebook та Telegram

День вихователя відзначається в Україні 27 вересня

В Україні 27 вересня відзначається День вихователя, а четвертої неділі цього місяця (28 вересня) — Всеукраїнський день дошкілля. Обидва свята об’єднують працівників дитячих садків, які дбають про малюків, поки батьки на роботі чи зайняті іншими справами.

У ці дні прийнято вітати вихователів та працівників дитячих садків із професійним святом. Однак, як відомо, в Україні починають вітати ще з п’ятниці. "Телеграф" підготував яскраві картинки, листівки та привітання своїми словами, щоб ви могли привітати вихователів у соціальних мережах.

Привітання до Дня вихователя 2025

Дорогі вихователі, з вашим професійним святом! Дякую за вашу турботу, терпіння та любов, які ви даруєте дітям. Ви — справжні чарівники, які створюють щасливе дитинство!

***

Вітаю із Днем вихователя! Ваша робота — це неоціненна підтримка для кожної сім’ї, адже ви навчаєте малюків добру та відкриваєте їм світ. Бажаю вам радості та натхнення!

Зі святом, чудові вихователі! Ви щодня вкладаєте душу у розвиток дітей, і це безцінно. Нехай ваша робота приносить вам щастя та гордість!

***

Шановні вихователі, вітаю з вашим днем! Дякуємо за тепло та турботу, які ви даруєте нашим дітям. Бажаю вам здоров’я, сил та море усмішок!

З Днем вихователя! Ваше терпіння та доброта роблять світ кращим, допомагаючи дітям рости щасливими. Нехай кожен день приносить вам радість та вдячність!

***

Вітаю з професійним святом, дорогі вихователі! Ви – перші вчителі та друзі для малюків, і ваша робота безцінна. Бажаю вам енергії та тепла!

З Днем вихователя! Дякую за вашу працю, за посмішки дітей і за те, що робите їхнє дитинство яскравим. Нехай вас оточують любов та визнання!

***

Дорогі вихователі, зі святом вас! Ваша турбота та увага допомагають дітям рости впевненими та добрими. Бажаю вам щастя та нових успіхів!

Вітаю із Днем вихователя! Ви — справжні герої, які щодня створюють для дітей світ радості та відкриттів. Нехай ваша робота завжди буде в радість!

***

Зі святом, вихователі! Дякую за ваше велике серце, яке зігріває наших дітей. Бажаю вам сил, натхнення та безлічі щасливих моментів!

Раніше "Телеграф" публікував добірку яскравих листівок та картинок із Днем вихователя. Привітайте рідних, друзів та колег.