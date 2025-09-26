С Днем воспитателя! Теплые поздравления и открытки для Viber, Facebook и Telegram

День воспитателя отмечается в Украине 27 сентября

В Украине 27 сентября отмечается День воспитателя, а в четвертое воскресенье этого месяца (28 сентября) — Всеукраинский день дошколья. Оба праздника объединяют работников детских садов, которые заботятся о малышах, пока родители на работе или заняты другими делами.

В эти дни принято поздравлять воспитателей и работников детских садов с профессиональным праздником. Однако, как известно, в Украине начинают поздравлять еще с пятницы. "Телеграф" подготовил яркие картинки, открытки и поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить воспитателей в социальных сетях.

Поздравления ко Дню воспитателя 2025

Дорогие воспитатели, с вашим профессиональным праздником! Спасибо за вашу заботу, терпение и любовь, которые вы дарите детям. Вы — настоящие волшебники, создающие счастливое детство!

***

Поздравляю с Днём воспитателя! Ваша работа — это неоценимая поддержка для каждой семьи, ведь вы учите малышей добру и открываете им мир. Желаю вам радости и вдохновения!

С праздником, замечательные воспитатели! Вы каждый день вкладываете душу в развитие детей, и это бесценно. Пусть ваша работа приносит вам счастье и гордость!

***

Уважаемые воспитатели, поздравляю с вашим днём! Спасибо за тепло и заботу, которые вы дарите нашим детям. Желаю вам здоровья, сил и море улыбок!

С Днём воспитателя! Ваше терпение и доброта делают мир лучше, помогая детям расти счастливыми. Пусть каждый день приносит вам радость и благодарность!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, дорогие воспитатели! Вы — первые учителя и друзья для малышей, и ваша работа бесценна. Желаю вам энергии и тепла!

С Днём воспитателя! Спасибо за ваш труд, за улыбки детей и за то, что делаете их детство ярким. Пусть вас окружают любовь и признание!

***

Дорогие воспитатели, с праздником вас! Ваша забота и внимание помогают детям расти уверенными и добрыми. Желаю вам счастья и новых успехов!

Поздравляю с Днём воспитателя! Вы — настоящие герои, которые каждый день создают для детей мир радости и открытий. Пусть ваша работа всегда будет в радость!

***

С праздником, воспитатели! Спасибо за ваше большое сердце, которое согревает наших детей. Желаю вам сил, вдохновения и множества счастливых моментов!

