Цей величезний "захисник" може стати некерованим: що потрібно знати про характер пухнастого велетня (фото)

Алабай — великий собака, якому потрібні простір, регулярне дресування і сильний характером господар

Вибір собаки для дому — справа непроста, адже кожна порода має свої особливості. Деякі з них вимагають багато уваги, часу та спеціальних умов утримання. Такими є одіс та алабай.

Алабай, або середньоазійська вівчарка, часто приваблює потенційних господарів своїм величезним розміром та здатністю захищати. Проте краще добре подумати перед тим, як завести цього пса. "Телеграф" написав про "мінуси" породи.

Тож, головна причина — це складність утримання. Алабаї виростають дуже великими, потребують значного простору , а у квартирі вони почуваються обмеженими та можуть проявляти агресію через стрес.

Крім того, ці собаки вимагають регулярного та досвідченого дресування з раннього віку. Без цього вони стають непередбачуваними, можуть проявляти надмірну домінантність і небезпечну поведінку.

Не менш важливо враховувати темперамент. Алабаї незалежні та уперті, часто не терплять сторонніх у своєму домі , що може створити проблеми в сім’ях з дітьми або іншими домашніми тваринами.

Який вигляд має собака

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ця собака розтрощить все, що побачить вдома. Що потрібно знати про поведінку хаскі.