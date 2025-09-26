Этот огромный "защитник" может стать неуправляемым: что нужно знать о характере пушистого великана (фото)

Алабай — крупная собака, которой нужны простор, регулярная дрессировка и сильный характером хозяин

Выбор собаки для дома – дело непростое, ведь каждая порода имеет свои особенности. Некоторые из них требуют много внимания, времени и специальных условий содержания. Таковы одис и алабай.

Алабай, или среднеазиатская овчарка, часто привлекает потенциальных хозяев своим огромным размером и способностью защищать. Однако лучше хорошо подумать перед тем, как завести этого пса. "Телеграф" написал о "минусах" породы.

Итак, главная причина — это сложность содержания. Алабаи вырастают очень большими, нуждаются в значительном пространстве , а в квартире они чувствуют себя ограниченными и могут проявлять агрессию из-за стресса.

Кроме того, эти собаки требуют регулярной и опытной дрессировки с раннего возраста. Без этого они становятся непредсказуемыми, могут проявлять чрезмерную доминантность и опасное поведение.

Не менее важно учитывать темперамент. Алабаи независимы и упрямы, часто не терпят посторонних в своем доме , что может создать проблемы в семьях с детьми или другими домашними животными.

Как выглядит собака

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эта собака разобьет все, что увидит дома. Что нужно знать о поведении хаски.