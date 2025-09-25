Живе за кордоном і знімалась у бондіані: що відомо про акторку Корбут, яка зіграє у серіалі про Гаррі Поттера
Акторка Корбут отримала роль у поттеріані
Українська акторка та модель Світлана Карабут з'явиться у новому серіалі про Гаррі Поттера. У ньому вона виконає роль професорки Септіми Вектор. Також ми розповідали, хто зіграє головні ролі у новій частині поттеріани.
"Телеграф" розповість, що відомо про акторку, і де вона грала раніше.
Факти:
- Світлана Карабут мала епізодичні ролі у британському та американському кіно.
- В Україні акторка не працювала в кіно.
- Карабут реалізовується і як модель.
Що відомо про Світлану Карабут
Загалом про акторку немає багато інформації у мережі. Вона живе у Лондоні, працює у моделінгу та періодично отримує ролі у кіно. На сайті IMDB можна побачити 4 кінороботи за участі Карабут: фільм про Джеймса Бонда "007: Не час помирати", "Досить заплутана ситуація", "Сім'я Редлі", "Московська імперія: альтернативна мрія про владу та силу". У стрічках Світлана виконувала епізодичні ролі.
На сторінці в інстаграмі Карабут поширює світлини з фотосесій і модних показів. У 2023 і 2024 роках українка позувала в різноманітних вбраннях відомих дизайнерів на подіумах в Італії. У 2025 році Світлана зіграла у фільмі "Аукціон".
Тепер на інстаграм-сторінці wizardingworlddirect з'явилась інформація, що українка втілить професорку Септіму Вектор у новому серіалі про Гаррі Поттера. Її героїня викладає арифмантію в Гоґвортсі, а також Вектор обожнює Герміона Грейнджер.
