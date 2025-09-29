Хоч собака і маленький, але може "навести шороху": яка порода не для всіх (фото)

Маленькі, жваві й допитливі хаванези люблять активні ігри та увагу господаря

Собаки бувають різними — від спокійних і лагідних до енергійних та допитливих. Порода хаванез відома саме своєю активністю, грайливістю та потребою у постійній увазі від власників.

Коли цій собаці нудно або вона хоче уваги, то може надто проявляти свої емоції: коли господар відсутній, їм швидко стає нудно, і вони можуть скиглити або псувати речі. Про це пише "УНІАН", передає "Телеграф".

Який вигляд має собака

Через сильну допитливість хаванези потребують постійного нагляду, щоб не з’їсти щось небезпечне для себе, адже інстинкт самозбереження у них розвинений слабо.

Попри ці особливості, порода залишається популярною завдяки своїй дружності, легкості у спілкуванні з людьми та здатності швидко налагоджувати контакт. Власникам важливо забезпечувати активні ігри та уважно стежити за собакою, щоб життя з хаванезом було безпечним і комфортним.

