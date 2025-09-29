Хоч собака і маленький, але може "навести шороху": яка порода не для всіх (фото)
-
-
Маленькі, жваві й допитливі хаванези люблять активні ігри та увагу господаря
Собаки бувають різними — від спокійних і лагідних до енергійних та допитливих. Порода хаванез відома саме своєю активністю, грайливістю та потребою у постійній увазі від власників.
Коли цій собаці нудно або вона хоче уваги, то може надто проявляти свої емоції: коли господар відсутній, їм швидко стає нудно, і вони можуть скиглити або псувати речі. Про це пише "УНІАН", передає "Телеграф".
Через сильну допитливість хаванези потребують постійного нагляду, щоб не з’їсти щось небезпечне для себе, адже інстинкт самозбереження у них розвинений слабо.
Попри ці особливості, порода залишається популярною завдяки своїй дружності, легкості у спілкуванні з людьми та здатності швидко налагоджувати контакт. Власникам важливо забезпечувати активні ігри та уважно стежити за собакою, щоб життя з хаванезом було безпечним і комфортним.
