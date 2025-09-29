Хоть собака и маленькая, но может "навести шороху": какая порода не для всех (фото)

Маленькие, резвые и любознательные хаванезы любят активные игры и внимание хозяина

Собаки бывают разными — от спокойных и ласковых до энергичных и любознательных. Порода хаванез известна именно своей активностью, игривостью и потребностью в постоянном внимании от владельцев.

Когда этой собаке скучно или она хочет внимания, то может слишком проявлять свои эмоции: когда хозяин отсутствует, им быстро становится скучно, и они могут скулить или портить вещи.

Как выглядит собака

Из-за сильной любознательности хаванезы нуждаются в постоянном присмотре, чтобы не съесть что-то опасное для себя, ведь инстинкт самосохранения у них развит слабо.

Несмотря на эти особенности, порода остается популярной благодаря своей дружелюбности, легкости в общении с людьми и способности быстро налаживать контакт. Владельцам важно обеспечивать активные игры и внимательно следить за собакой, чтобы жизнь с хаванезом была безопасной и комфортной.

