Жодна банка не взірветься. Три найдієвіших способи стерилізації перед консервацією

Вам не знадобиться ніяка побутова хімія

Сезон закруток у господинь не закінчується навіть восени. Тому питання стерилізації банок залишається актуальним довго.

"Телеграф" розповість, як правильно стерилізувати банки в домашніх умовах без зайвого клопоту. Зібрали для вас три найпопулярніших методи.

Стерелазація оцтом

Для цього способу потрібен лише оцет та чисті банки. Оцет у невеликій кількості наливають у банку, закривають її кришкою і ретельно струшують. Процес триває до 15 с. Далі цей же продукт переливають у наступну банку. Таким чином можна швидко і легко простерилізувати банки. Оцет слід змінювати кожні 10-12 банок.

Якщо плануєте консервувати варення чи компот, банки також можна ополіскувати оцтом. Але потім треба добре провітрити.

Стерилізація у духовці

Це один з найпопулярніших способів. Для цього чисті банки ставлять у духовку і вмикають її на 100-120 градусів. Банки мають простояти у духовці 15-20 хв. Вище температуру ставити не треба, адже банки полопаються. Після повного охолодження банок у них можна класти продукти для консервації.

Стерилізація банок в духовці

Таким же способом можна стерилізувати кришки, поклавши їх поруч з банками у духовці. Додаткова обробка духовки чи банок не потрібна.

Стерилізація на пару

Цей спосіб класичний, але його складність полягає у тому, що зазвичай господині не мають вдома спеціального диска, який ставиться на каструлю. Замість нього можна використати решітку з духовки чи мангала. Головне, щоб вона була чиста.

Аби простерилізувати банки паром, слід у невеликій каструлі закип'ятити воду. Коли зʼявляться бульки, ставиться диск чи решітка, а зверху банку — горлишком у низ. Одна банка стерилізується до 5 хв.

