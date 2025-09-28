Переживуть усю зиму: які овочі можна сміливо садити у жовтні 2025 року

З приходом холодів настав час висаджувати ці 5 рослин

Осінь — зовсім не привід для городників припиняти вирощування смачних овочів. Існує добірка рослин, які відмінно підходять для вирощування навіть під зиму.

Виявляється, є одразу п’ять овочів, які спокійно витримують холод та дарують ранній свіжий урожай. Їм не страшні заморозки та не потрібний особливий догляд, пише Mirror.

Морква

Моркву краще сіяти прямо в ґрунт до листопада-грудня. На дозрівання йде 12-16 тижнів, але при повторних посівах насолоджуватися врожаєм можна цілий рік. Коли коренеплоди підростуть, їх залишається лише обережно викопати.

Листя салату

Вирощувати салат можна цілий рік, навіть на балконі або контейнерах. Саджайте насіння невеликими порціями для постійного свіжого врожаю.

Фото: freepik

Цибуля і цибуля-шалот

Ці овочі відмінно підходять для зимового вирощування: вони компактні і практично не потребують догляду. Для гарного зростання їм потрібне сонячне місце у саду чи городі.

Спаржа

Теплий осінній ґрунт підходить для посадки спаржі. У захищеному та дренованому місці вона встигне зміцніти до зими при мінімальному догляді – мульчуванні та прополюванні.

Шпинат

Шпинат – універсальний овоч для різних страв. Він віддає перевагу вологому, добре дренованому грунту. Саджайте його у півтіні та регулярно оновлюйте посіви, щоб цілий рік отримувати свіжий врожай.

Фото: freepik

