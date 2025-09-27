Без хімії, духовки та пари. Українка показала лайфхак, як простерилізувати банки за пів хвилини

Не знадобиться навіть спеціальний диск

Сезон закруток в українців і досі не припиняється, адже чимало людей продовжують робити консервацію на зиму. Однак дуже важливим етапом цього процесу є стерилізація банок. У мережі вже поділились лайфхаком як легко і швидко простерилізувати банки.

Відповідне відео поширюють у Тік Ток. Як зазначила авторка, вона таким способом стерилізує для консервації банки майже все життя.

Універсальність цього методу полягає в тому, що не треба мати додаткове обладнання, таке як спеціальний диск чи духовку. Авторка показала, що вона у банки ставить металеві ложки і заливає їх окропом. Однак воду слід лити чітко на ложку, аби банка не луснула.

Після того як у банку налили десь до 200 мл води, ложку витягають. А саму банку накривають кришкою, якою будуть закатувати. І так банка з окропом має постояти десь 5-7 хв або до повного остудження.

У коментарях чимало користувачів зазначало, що є набагато простіші і дієвіші способи стерилізації. Хтось казав, що ополіскує банку оцетом, а хтось — що стерилізує їх у духовці.

Для чого стерилізувати банки перед консервацією

Стерилізація — один з ключових етапів, який гарантує безпеку і тривале зберігання закруток. Адже оброблення паром, гарячим повітрям чи іншими речовинами знищує мікроорганізми, які можуть викликати псування консервації. Ба більше, консервація може не просто здутись, а й стати отруйною. Саме тому цей етап не можна пропускати.

