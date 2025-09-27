Рус

Без хімії, духовки та пари. Українка показала лайфхак, як простерилізувати банки за пів хвилини

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Стерилізація банок перед закрутками Новина оновлена 27 вересня 2025, 13:45
Стерилізація банок перед закрутками. Фото Колаж "Телеграфу"

Не знадобиться навіть спеціальний диск

Сезон закруток в українців і досі не припиняється, адже чимало людей продовжують робити консервацію на зиму. Однак дуже важливим етапом цього процесу є стерилізація банок. У мережі вже поділились лайфхаком як легко і швидко простерилізувати банки.

Відповідне відео поширюють у Тік Ток. Як зазначила авторка, вона таким способом стерилізує для консервації банки майже все життя.

Універсальність цього методу полягає в тому, що не треба мати додаткове обладнання, таке як спеціальний диск чи духовку. Авторка показала, що вона у банки ставить металеві ложки і заливає їх окропом. Однак воду слід лити чітко на ложку, аби банка не луснула.

Після того як у банку налили десь до 200 мл води, ложку витягають. А саму банку накривають кришкою, якою будуть закатувати. І так банка з окропом має постояти десь 5-7 хв або до повного остудження.

У коментарях чимало користувачів зазначало, що є набагато простіші і дієвіші способи стерилізації. Хтось казав, що ополіскує банку оцетом, а хтось — що стерилізує їх у духовці.

Для чого стерилізувати банки перед консервацією

Стерилізація — один з ключових етапів, який гарантує безпеку і тривале зберігання закруток. Адже оброблення паром, гарячим повітрям чи іншими речовинами знищує мікроорганізми, які можуть викликати псування консервації. Ба більше, консервація може не просто здутись, а й стати отруйною. Саме тому цей етап не можна пропускати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як врятувати недозрілі через заморозки помідори.

Теги:
#Банки #Консервація #Лайфхак