Ця будівля перетворилась на місцеву легенду: на Троєщині вже 30 років стоїть покинутий "велетень" (фото)

Опіковий центр у Києві, який вже досить довго "стоїть без діла", мав стати лікарнею для тих, хто постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС

На Троєщині в Києві вже понад три десятиліття стоїть недобудована клінічна лікарня, яку місцеві жителі прозвали "Опіковим центром". Поруч також є покинута церква і житлове містечко.

Будівництво зупинили ще на початку 90-х після аварії на Чорнобильській АЕС. Планували створити на Троєщині найбільший у СРСР центр для лікування наслідків радіації, адже неподалік будували житло для переселенців із Прип’яті, як написали в "Інформатор".

Колаж "Телеграфу"

Там планували відкрити близько 1500 палат із сучасним обладнанням і навіть вертолітними майданчиками. Однак після розпаду СРСР роботи припинили.

Сьогодні будівля перебуває у занедбаному стані. Раніше сюди часто приходила молодь, тепер територію охороняють, а деякі корпуси використовуються як склади. Місцевий житель Олег розповів, що раніше компанії збиралися тут, але пізніше доступ до будівлі обмежили.

У 2006 році поруч із недобудованим центром почалося зведення VIP-комплексу "Деснянський", де планували поселити суддів Конституційного суду.

Разом із "Опіковим центром" планували звести й церкву , проте її будівництво також зупинили.

Недобудована церква

Попри неодноразові обіцянки влади завершити лікарню, комплекс так і залишився недобудованим. Фахівці стверджують, що добудувати його зараз майже неможливо через пошкоджені конструкції та крадіжки матеріалів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що приховує історія покинутого пансіонату у Харкові. Дехто каже, що там могли проводити експерименти над пацієнтами.